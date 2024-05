Karina Milei cargó contra Pablo Echarri: "¿Estás gastando dólares que has comprado en el gobierno K?"

Milei le baja las expectativas a una candidatura de Karina: "No la veo con ganas"

"Y esto es lo que vinieron a hacer, vinieron a sostener el saneamiento de la economía , entre comillas, con el ahorro de los argentinos. Esto lo había dicho Patricia Bullrich hace tiempo, y no creo que haya sido un acto fallido”, añadió Echarri, y siguió: “Yo hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina” .

Embed .@echarripablo1 vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?

Además seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio…

VLLC!



https://t.co/6p3VlGPFlY — Karina Milei (@KarinaMileiOk) May 29, 2024

>> Leer más: Pablo Echarri habló de la crisis económica: "Con Nancy Dupláa cambiamos dólares para llegar a fin de mes"

La respuesta de Karina Milei no se hizo esperar: “¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares? Además seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… ¡VLLC!”, fue el duro mensaje de la secretaria General de la Presidencia en X, la red social de Elon Musk.

Qué dijo Pablo Echarri

En la entrevista con C5N, Pablo Echarri, además de confesar que estaba echando mano a sus ahorros en dólares para sobrevivir, señaló: "Descreo que Argentina pueda encontrar estabilidad económica con gobiernos de ultraderecha”. Y agregó: “La economía en argentina se derrumba, las Pymes, los jubilados, los trabajadores profundizaron sus problemas”, sentenció el actor quien también ocupa el cargo de tesorero de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes).

Además, aseguró que “la calle es una seda y no hay nadie que diga nada, ni quienes hayan votado por convicción, o por acompañamiento, como el caso de Juntos por el Cambio. Están callados la boca porque lo que está sufriendo el pueblo es un ataque feroz”.

Embed

>> Leer más: Yanina Latorre apuntó contra Pablo Echarri por sus críticas a Milei

Consultado sobre los aumentos de precios, dijo; “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. Todo esto para la gente que cree que yo vengo a defender las políticas culturales, porque me sirvo del Instituto Nacional del Teatro y tengo un trabajo sostenido”.