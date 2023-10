Juicio político a la Corte: debate sobre "abuso de poder" de Carlos Rosenkrantz

Agrava la situación los montos que se barajan; “Rosenkrantz asumió en la Corte en 2016, pide regulación de honorarios el 23 de octubre del 2017 y mientras pedía honorarios en una causa de su ex cliente, resolvía una causa de su ex cliente, eso es lo que me parece irregular, no la regulación de honorarios”, explicó Leopoldo Moreau, diputado del FdT en la comisión de Juicio político. Respecto de los montos del juicio “Santa Fe”, el diputado (también del oficialismo), Rodolfo Tailhade, aclaró que la sentencia es de más de 150 mil millones de pesos a favor de la provincia de Santa Fe – un monto calculado al 2022- y “el pedido de regulación de Rosenkrantz es de 18 mil millones de pesos que hasta ahora no ha sido discutido”.