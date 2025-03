Juan Pedro Aleart le respondió a Sebastián Chale

Todo empezó cuando Aleart difundió en sus redes sociales el testimonio de "uno de los tantos laburantes que entre regulaciones absurdas, tasas que no se aguantan y trámites lentos siente que la situación no da para más".

Chale no demoró su respuesta: “Llama la atención (o no) que, para sustentar una crítica que es absolutamente falsa (no tengo dudas de que somos el gobierno que más trabas levantó y más fomentó y simplificó la posibilidad de abrir un negocio honesto en Rosario), hayan utilizado a una persona que no vive acá, un monotributista sin empleados a cargo y que, para mayor sorpresa (o no) es candidato a Concejal por La Libertad Avanza pero en Funes”.

Dijo que "el video es mentira de punta a punta" y que "en la realidad pasa todo lo contrario a lo que dice la ficción que actuaron”.

Finalmente, le pidió a Aleart que no sea "de esos candidatos que esparcen odio sobre Rosario para intentar ganar un voto".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jaleart/status/1905010617586536475?s=48&partner=&hide_thread=false LA VERDAD SIEMPRE VENCE



La casta de Rosario inventó una FAKE NEWS para hacerme una operación berreta, perjudicando a una persona que invierte y genera trabajo en Rosario. Son DE CUARTA.



Es LAMENTABLE que medios de la ciudad hayan afirmado información FALSA.



Y es VERGONZOSO… pic.twitter.com/ktRgDXpaRV — Juan Pedro Aleart (@JAleart) March 26, 2025

Finalmente, Aleart salió al cruce de Chale y aseguró: "La verdad siempre vence"

"La casta de Rosario inventó una fake news para hacerme una operación berreta, perjudicando a una persona que invierte y genera trabajo en Rosario. Son de cuerta", escribió.

Y añadió que "Es lamentable que medios de la ciudad hayan afirmado información falsa".

También afirmó que "es vergonzoso que quienes administran la Municipalidad hace 30 años desconozcan al sector privado".

El candidato difundió un video donde el abogado Emiliano Ceragioli se refirió a "la falsa denuncia que se viralizó".

"Lo único que hice fue contar la problemática que tiene la gran mayoría de los comerciantes, los emprendedores, los empresarios grandes y chicos", sostuvo.

Y pidió que "en vez de enojarse salgan, recorran, pregunten y ocúpense de lo que hay que ocuparse y no de generar falsas noticias".