Villarruel recibió a Michelli en el Senado y volvió a posicionarse contra Milei

La vicepresidenta se sumó a la polémica por el intento del retiro del pliego de la jueza, a la que le abrió las puertas de su despacho

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió a Verónica Michelli , la candidata a ocupar un cargo como jueza en un tribunal de La Plata y cuyo pliego, que ya pasó la comisión de Acuerdos del Senado nacional, está en discusión porque la Casa Rosada, a pedido de Javier Milei , decidió retirarlo .

La razón de esa medida radica en que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , del diario La Nación y que investiga el caso $Libra, que involucra a Milei y a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

Esa acción de los Milei provocó que la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich , saliera a desmarcarse de la decisión del Poder Ejecutivo y ofreciera al primer mandatario su renuncia a ese cargo, algo que el presidente rechazó .

Villarruel se montó en esa polémica y este martes le abrió las puertas de su despacho del primer piso de la Cámara alta a Michelli para mostrarle su apoyo .

La reunión se extendió durante casi una hora, se desarrolló en las oficinas que ocupa la vicepresidenta y ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión entre la Casa Rosada y el Senado desde el inicio de la gestión de Milei.

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La jugada no implica necesariamente que Villarruel intervenga para garantizar la aprobación del pliego de la jueza, pero refleja que no acompañará medidas que afecten el procedimiento parlamentario una vez que el expediente ya avanzó en Acuerdos y obtuvo el respaldo suficiente para llegar al recinto de sesiones.

Lo cierto es que la decisión de la Casa Rosada detonó un debate político e institucional acerca de los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el procedimiento legislativo ya se encontraba avanzado.

El expediente de Michelli había ingresado al cuerpo el 9 de abril pasado y su dictamen pasó a la firma el 13 de mayo, cuando expuso en la audiencia pública de la comisión de Acuerdos.

Sin embargo, el Ejecutivo pidió retirar su diploma luego de que trascendiera su vínculo familiar con Alconada Mon.