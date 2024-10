Javier Milei: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo"

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que le "encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo", y en particular terminar con la carrera política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo además que en la Universidad hay "discusiones mentirosas" con el único fin de evitar las auditorías.

El mandatario nacional, entrevistado en el canal porteño Todo Noticias (TN), sostuvo que la interna que enfrenta a Cristina con Ricardo Quintela para conducir el peronismo “es un problema de la oposición", pero destacó: "También hay una parte de morbo y es que me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

Milei desgranó conceptos sobre distintos temas, como la visita de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, a la expresidenta María Estela Martínez de Perón ("yo no lo hubiera hecho, no tuvo ningún mérito intelectual para haber estado en ese cargo”, sostuvo el jefe del Estado), admitió que ha consultado con Mauricio Macri para cubrir algunos cargos ("tenemos una gran relación") y dudó sobre la posibilidad de una eventual postulación de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ("no la veo con intenciones").