La Capital | Política | Milei

Javier Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: "Admiración y gratitud"

El presidente elogió a su par estadounidense Donald Trump por la liberación en Gaza y pidió la restitución del cuerpo de un argentino asesinado

13 de octubre 2025 · 11:47hs
Javier Milei visitó Israel en junio y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Javier Milei visitó Israel en junio y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Luego de la liberación de los últimos 20 rehenes vivos en la Franja de Gaza, el presidente Javier Milei ponderó este lunes la intervención de Donald Trump en el acuerdo. "Mi más profunda admiración y gratitud por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra", manifestó.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) celebró la noticia e hizo hincapié en el regreso a Israel de tres argentinos: Eitan Horn, Ariel y David Cunio. Todos estaban cautivos desde el 7 de octubre de 2023, cuando fueron secuestrados por Hamás junto a otros miembros de su familia en un kibutz de Nir Oz.

El jefe del Estado argentino consideró que el empresario estadounidense tuvo un papel protagónico en la negociación para habilitar el traslado de las personas privadas de su libertad hacia Israel. A través de redes sociales, le dedicó el siguiente mensaje: "Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo".

Javier Milei habló de un argentino asesinado en Israel

Si bien consideró que el operativo de este lunes representa un gran avance para terminar con la guerra, Milei señaló otra cuestión que le preocupa en cuanto a las secuelas del conflicto en Gaza. "También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff para que su familia pueda despedirlo en paz", apuntó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1977730528464777608&partner=&hide_thread=false

El presidente se refirió de esta forma al caso de un voluntario argentino de 61 años que fue asesinado a balazos en uno de los ataques de comandos de Hamás. Israel confirmó su muerte el 7 de mayo de 2024 y desde entonces reclama la devolución de los restos de la víctima, que trabajaba como chofer de ambulancia.

>> Leer más: Los rehenes argentinos secuestrados por Hamás pudieron hablar con su familia

Confirmado el ingreso de los rehenes a Israel, Milei se refirió al honor de considerar a Trump entre sus aliados en la defensa de la vida y la paz. También lo calificó como un "querido amigo y un ejemplo de liderazgo" para quienes creen en la libertad.

A la hora de pronunciarse sobre al liberación, el presidente argentino compartió una foto de su par estadounidense en la Knéset, la cámara parlamentaria del país de Medio Oriente. Allí se llevó a cabo una sesión especial que incluyó la partipación del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Noticias relacionadas
El presunto femicida junto al escritor libertario Agustín Laje en 2018

El vínculo del sospechoso de doble femicidio de Córdoba con referentes de la "batalla cultural" de Milei

milei y la compleja construccion del milagro a dos semanas de las elecciones

Milei y la compleja construcción del milagro a dos semanas de las elecciones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el rescate de su país a Milei.

Scott Bessent defendió el rescate a Milei: "No queremos otro Estado liderado por China"

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

Ver comentarios

Las más leídas

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Lo último

Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

Los motivos por los que Santi Maratea es buscado por la Justicia de La Plata

Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: Admiración y gratitud

Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: "Admiración y gratitud"

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

El robo fue descubierto este lunes en Mendoza al 4200. Se investiga si los delincuentes cortaron el suministro de energía eléctrica para burlar el sistema de alarma.

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu
Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei claramente no anda como pensaba
Política

Swap y críticas: Pullaro dijo que el plan de Milei "claramente no anda como pensaba"

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro
La Ciudad

Reynaldo Sietecase dará el discurso inaugural en la Feria del Libro

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Los estremecedores posteos de la mamá del nene secuestrado antes de doble femicidio en Córdoba

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no cumplieron la ley

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Rosarina: el clásico tuvo un ganador y se definió con un gol de un pibe que fue al banco en primera

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

Ovación
Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Jorge Broun: Con Di María terminamos con calambres por la semana muy especial que tuvimos

Jorge Broun: "Con Di María terminamos con calambres por la semana muy especial que tuvimos"

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Policiales
Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu
POLICIALES

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

La Ciudad
Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes
La Ciudad

Lo docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
La Ciudad

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen