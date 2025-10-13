Javier Milei celebró el regreso de los rehenes a Israel: "Admiración y gratitud"

El presidente elogió a su par estadounidense Donald Trump por la liberación en Gaza y pidió la restitución del cuerpo de un argentino asesinado

Luego de la liberación de los últimos 20 rehenes vivos en la Franja de Gaza , el presidente Javier Milei ponderó este lunes la intervención de Donald Trump en el acuerdo. "Mi más profunda admiración y gratitud por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra" , manifestó.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) celebró la noticia e hizo hincapié en el regreso a Israel de tres argentinos: Eitan Horn , Ariel y David Cunio . Todos estaban cautivos desde el 7 de octubre de 2023, cuando fueron secuestrados por Hamás junto a otros miembros de su familia en un kibutz de Nir Oz .

El jefe del Estado argentino consideró que el empresario estadounidense tuvo un papel protagónico en la negociación para habilitar el traslado de las personas privadas de su libertad hacia Israel. A través de redes sociales, le dedicó el siguiente mensaje: "Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo" .

Si bien consideró que el operativo de este lunes representa un gran avance para terminar con la guerra, Milei señaló otra cuestión que le preocupa en cuanto a las secuelas del conflicto en Gaza. " También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff para que su familia pueda despedirlo en paz", apuntó.

Mi más profunda admiración y gratitud al Presidente @realDonaldTrump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos —Eitan Horn, Ariel y David Cunio—.

También aguardamos con…



— Javier Milei (@JMilei) October 13, 2025

El presidente se refirió de esta forma al caso de un voluntario argentino de 61 años que fue asesinado a balazos en uno de los ataques de comandos de Hamás. Israel confirmó su muerte el 7 de mayo de 2024 y desde entonces reclama la devolución de los restos de la víctima, que trabajaba como chofer de ambulancia.

Confirmado el ingreso de los rehenes a Israel, Milei se refirió al honor de considerar a Trump entre sus aliados en la defensa de la vida y la paz. También lo calificó como un "querido amigo y un ejemplo de liderazgo" para quienes creen en la libertad.

A la hora de pronunciarse sobre al liberación, el presidente argentino compartió una foto de su par estadounidense en la Knéset, la cámara parlamentaria del país de Medio Oriente. Allí se llevó a cabo una sesión especial que incluyó la partipación del primer ministro Benjamín Netanyahu.