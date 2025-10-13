Reconquista: El 38° Concurso Argentino de Pesca del Surubí generó un impacto económico multimillonario El certamen, que reunió a miles de pescadores, visitantes y turistas de todo el país, volvió a crecer respecto del año pasado 13 de octubre 2025 · 13:55hs

Pese a las condiciones climáticas adversas, que obligaron a modificar el horario de largada y la delimitación de la cancha de pesca, la competencia se desarrolló con total normalidad.

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Reconquista indicó que el 38° Concurso Argentino de Pesca del Surubí dejó un impacto económico total superior a los mil millones de pesos en la ciudad, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario turístico y deportivo del norte santafesino.

Pese a las condiciones climáticas adversas, que obligaron a modificar el horario de largada y la delimitación de la cancha de pesca, la competencia se desarrolló con total normalidad, reafirmando la capacidad organizativa y el compromiso de las instituciones locales que integran la comisión organizadora.

Imagen-de-WhatsApp-2025-10-13-a Pesca del Surubí: motor deportivo y económico “Reconquista vuelve a demostrar que puede organizar eventos de gran magnitud incluso en condiciones difíciles. El Concurso del Surubí no solo es una fiesta deportiva, sino también un motor económico que impulsa a toda la región”, destacó Leonardo Rolón, director de Turismo de Reconquista.

El funcionario subrayó que "el evento movilizó la oferta hotelera, generó una alta demanda en el sector gastronómico, comercial y de servicios, y dejó un saldo muy positivo en materia de promoción turística y posicionamiento de la ciudad como capital del Jaaukanigás".

Reconquista-surubí1 Desde el municipio destacaron el trabajo conjunto con la Comisión Organizadora, las fuerzas de seguridad, los prestadores turísticos y los equipos municipales, que permitieron garantizar el éxito de una nueva edición del Concurso Argentino de Pesca del Surubí, ícono cultural y turístico de Reconquista. >> Leer más: Reconquista se proyecta en el escenario global con una agenda estratégica y el impulso del intendente Vallejos