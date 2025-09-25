Milei se reunió con Netanyahu y reforzó su alianza con Israel

El presidente y el primer ministro se encontraron en Nueva York. Gaza y cooperación, en la agenda bilateral

Milei se reunió en Nueva York con _Netanyahu, a la defensiva por el reconocimiento de distintos líderes al Estado palestino.

Después de recibir un fuerte respaldo de Donald Trump, Javier Milei se reunió este jueves en Nueva York con su otro gran aliado internacional: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La reunión se produjo en el marco del viaje del presidente argentino a Estados Unidos. El motivo oficial de la visita oficial del primer mandatario fue la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero el objetivo más urgente fue el rescate financiero de EEUU para sostener el plan económico del libertario.

En ese contexto, con la reunión con Netanyahu, Milei reforzó la alianza estratégica entre la Argentina e Israel.

“En el encuentro mantenido hoy con el primer ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos. La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”, expresó el presidente a través de su portavoz, Manuel Adorni.

Y agregó: “Asimismo, intercambiamos visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre nuestros países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”.

Milei llegó al encuentro con el primer ministro israelí por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero Adorni, el canciller Gerardo Werthein y los ministros Luis Caputo (Economía) y Luis Petri (Defensa).

En su discurso del miércoles en el atril de la ONU, el líder libertario había reclamado la liberación de los cautivos en Gaza y ratificado su alianza con Israel y Estados Unidos.

El encuentro con Netanyahu, que comenzó cerca de las 16.15 (hora local) en el hotel en el que se aloja el premier cerca del Central Park, llegó luego de que en el marco de la Asamblea General de la ONU varios líderes mundiales cerraran filas en apoyo a un Estado palestino, confrontando así las posiciones de a Israel y de Estados Unidos por la guerra en la Franja de Gaza.

La postura francesa fue una de las más duras. ”Si creemos que vivimos en un orden mundial, nunca debemos aceptar un doble rasero”, afirmó el presidente Emmanuel Macron, que compartió el miércoles con Milei una gala en Manhattan en la que ambos fueron premiados por el Atlantic Council.

Antes de partir a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, Netanyahu se quejó de la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales frente al “terrorismo palestino”, luego de que Canadá, el Reino Unido y Australia reconocieran al Estado palestino.

Trump al rescate

El de este jueves fue el segundo encuentro bilateral de Milei en el contexto de la Asamblea de la ONU tras la reunión que tuvo con Trump.

Allí se avanzó en las negociaciones con el Departamento del Tesoro norteamericano por un swap de $20.000 millones de dólares, entre otras medidas financieras para apuntalar a la administración libertaria en un momento de turbulencia antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

image

Luego del encuentro con Trump y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, Milei se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que respaldó el salvataje de EEUU.

Después de reunirse con Netanyahu, este jueves por la noche Milei tenía previsto asistir a una ceremonia para recibir la Medalla de Oro Presidencial de parte de la organización B’nai B’rith, dedicada a la defensa de Israel y promover la unidad judía.

>> Leer más: Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

Por la mañana, Milei cumplió con una actividad que suele hacer cada vez que viaja a Nueva York. Con vestimenta informal, visitó la tumba del rabino Lubavitch, considerado un lugar de peregrinación. Estaba junto a Karina Milei, Adorni y Petri.

El vuelo de regreso de la comitiva argentina estaba previsto que partiera ayer de Nueva York a las 22 (hora argentina) y que arribara a Buenos Aires a las 8.30 de este viernes.