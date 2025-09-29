Trump anunció un arancel del 100 % a las películas hechas fuera de Estados Unidos "Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado por otros países", argumentó el presidente estadounidense 29 de septiembre 2025 · 22:33hs

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 100 por ciento a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países.

Trump sostuvo que de esta manera pretende impulsar la industria estadounidense del cine. "Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le sacaran un caramelo a un niño. Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 por ciento a todas las películas que se hagan fuera de Estados Unidos", escribió en su red social, Truth Social.

El mandatario estadounidense también reiteró sus ataques contra el "débil e incompetente" gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. Advirtió que ese Estado, hogar de Hollywood y corazón de la industria cinematográfica estadounidense, "ha sido especialmente afectado".

Trump ya había adelantado en mayo pasado que impondría gravámenes del 100 por ciento a todas las producciones de cine hechas fuera de su país y ordenó entonces al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa.

“¡Queremos cine hecho en Estados Unidos otra vez", escribió en mayo Trump, tras advertir que la industria cinematográfica estadounidense “está muriendo rápidamente”. Como en su primer anuncio, el presidente estadounidense no compartió detalles sobre cómo planea implementar estos aranceles ni a partir de cuándo se aplicarían. Tampoco aclaró si esa tarifa se impondrá solamente a los filmes estrenados en salas o también en las plataformas de streaming.