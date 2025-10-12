Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el crimen de la mamá y la abuela

El menor, de 5 años, fue hallado en buenas condiciones de salud. Investigan si el detenido cometió el doble femicidio de su expareja y su exsuegra antes de llevarse a su hijo

La Policía de Córdoba encontró este domingo por la tarde a Pedro Rodríguez Laurta (5) y a su padre, Pablo Laurta , quien quedó detenido como presunto autor del doble femicidio de la madre y la abuela del niño.

Según trascendió, el menor se encuentra en buenas condiciones de salud. Las autoridades los hallaron en Gualeguaychú , provincia de Entre Ríos, y se sospecha que iban camino hacia Uruguay , país de donde es oriundo el presunto femicida.

La Fiscalía cordobesa especializada en Violencia Familiar, a cargo del fiscal Gerardo Reyes , investiga el caso como un doble crimen seguido por la sustracción del menor.

Este sábado la Unidad Judicial Homicidios confirmó el hallazgo de los cuerpos de Luna Giardina, madre del niño, y de su abuela materna , Mariel Zamudio . Las mataron dentro de su casa, ubicada en San Pedro Toyos y Chimu, en Córdoba capital.

“La desaparición de menor está vinculada a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar en el que las víctimas fueron la madre y la abuela del menor”, había comunicado oficialmente el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, luego de que se activara el Alerta Sofía para dar con el paradero de Pedro.

Las primeras pistas condujeron a los pesquisas hacia el hotel Berlín, en Gualeguaychú. Rápidamente se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la de Entre Ríos.

Entre ambas fuerzas interceptaron al supuesto femicida Pablo Laurta mientras esperaba un taxi para cruzar la frontera junto a su hijo.

Ahora la investigación avanza bajo secreto de sumario.