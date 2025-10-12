River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Sarmiento le dio otro golpe a River en el Monumental y agudizó la crisis del equipo de Marcelo Gallardo.

Sarmiento se puso en ventaja y River no fue capaz ni siquiera de empatar.

En la tabla anual, River no pudo mantenerse 4 puntos por debajo del líder Central , que fueron las unidades que le llevaba antes del inicio de la fecha. El equipo de Ariel Holan venció a Vélez el sábado y la imprevista derrota de este sábado frente a Sarmiento por 1 a 0 en el Monumental, dejó al millonario a 7 puntos en la acumulada, en la 3ª posición.

El resultado benefició también a Boca, escolta en la anual y a 6 puntos del Canalla, que todavía tiene que completar el segundo tiempo con Sarmiento (igualan 0 a 0). En tanto, el Xeneize postergó en esta fecha su partido contra Barracas Central, por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La actualidad de River es preocupante. Sarmiento, que a duras penas trata de salvarse del descenso, le hizo sufrir la cuarta caída seguida en el torneo: Atlético Tucumán (1-2), Riestra (1-2), Central (1-2) y Sarmiento (0-1).

Tan malo es el presente del conjunto de Gallardo que en las últimas 8 presentaciones, por diferentes competencias, perdió 7 partidos y apenas ganó 1, a Racing (1-0), por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Leer más: La joya surgida en Newell's que emigró a Inter Miami y está en boca de todos en el Mundial sub-20

River y una derrota histórica

Para el verde de Junín fue la segunda victoria de la historia en el Monumental. Tres puntos valiosos para incrementar su antepenúltimo promedio y que lo ubican 8º en el grupo B en zona de clasificación.

El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz finalizó 0 a 0. El Tomba se mantiene abajo en la tabla anual, con la preocupación del descenso, a 3 puntos de Aldosivi, que por el momento es el que baja.

En Córdoba, Instituto venció Atlético Tucumán por 2 a 0 y sigue expectante la posibilidad de meterse en el grupo de los mejores ocho, del grupo B.

Está en la 9ª posición, con el mismo puntaje del Decano y Sarmiento pero peor diferencia de gol.

Este lunes, a las 18.30, Riestra, líder de la zona B, visitará a Platense. Y si gana el Malevo quedaría tercero en la tabla acumulada sobre River.