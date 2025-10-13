Los rehenes argentinos secuestrados por Hamás pudieron hablar con su familia

Se trata de Eitan Horn y de los hermanos Ariel y David Cunio. Israel confirmó este lunes que serán liberados junto a 17 rehenes más

La videollamada de los hermanos Cunio a su madre Silvia. Ariel y David permanecieron más de 700 días como rehenes

Dentro del grupo de los últimos 20 rehenes cuya liberación por parte de Hamás se confirmó este lunes, se encuentran tres argentinos. Se trata de Eitan Horn (39 años) y los hermanos Ariel (28) y David Cuni o (35), quienes fueron secuestrados por el grupo terrorista el sangriento 7 de octubre de 2023. Este lunes, previo recuperar su libertad, pudieron comunicarse a través de una videollamada con sus familias.

Los tres argentinos que pasaron más de dos años en cautiverio en manos del grupo terrorista, pudieron hablar con sus seres queridos, tan solo unas horas antes de ser liberados. Por un lado, l os hermanos Cunio hablaron con su madre, Silvia Cunio, quien reveló que en un principio no atendió la videollamada al tratarse de un número desconocido.

“Yo los vi bien, pero no lo vi físicamente todo, pero ellos dijeron que estaban bien”, expresó Silvia, la mamá de los hermanos argentinos secuestrados. Sobre la fortaleza física de sus hijos, Cunio expresó: “No sé, porque no los vi caminando, pero están paraditos y hablando conmigo y hablando con todos en la familia”.

Ethian Horn también tuvo la posibilidad de hablar con su familia previo a su liberación . Lo impactante es que en la imagen de la videollamada además de él, en la pantalla aparece un terrorista con la cara cubierta.

Vale recordar que, al perpetrar su ataque a Israel el pasado 7 de octubre del 2023, Hamas secuestró a 251 personas y asesinó a 1200 más. Finalmente, este lunes se anunció la liberación de los últimos 20 rehenes, en el marco del acuerdo de paz, negociado también por Estados Unidos.

Los tres rehenes argentinos que fueron liberados por Hamás este lunes

En la lista de rehenes difundida este lunes se destaca la presencia de los hermanos Ariel Cunio y David Cunio. Este último estaba con sus hijas mellizas de 3 años y su esposa Sharon Aloni Cunio cuando fueron capturados. Las niñas y la mujer ya habían regresado en noviembre de 2023, en el marco de la primera tregua.

Ariel Cunio fue capturado en el mismo kibutz que el resto de sus familiares. En este caso, el joven estaba acompañado por su novia Arbel Yehoud, liberada el último 30 de enero.

Por otra parte, Hamás también entregó a Eitan Horn, secuestrado junto a su hermano en Nir Oz. Ambos estuvieron cautivos juntos hasta febrero pasado, cuando el mayor de ellos fue liberado. Ocho meses después, el hombre de 39 años también cruzó la frontera y volvió a Israel.

En vísperas de la entrega de los rehenes, Netanyahu y su esposa Sara dejaron mensajes escritos para cada uno de ellos entre los elementos de un kit de bienvenida. El gobierno israelí preparó ropa y elementos personales como una computadora portátil, un teléfono celular y una tablet para que pudieran comunicarse después del traslado.