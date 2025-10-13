Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Primero fue anunciado en un club de San Nicolás, pero no se había presentado a entrenar y en el medio de todo eso una agencia italiana informó la llegada de Emiliano Vecchio a Italia: "Benvenuto Emiliano Vecchio" . El paso de los días generó otra situación, hubo sorpresas y ahora el exjugador de Central se sumó al plantel de Regatas con el fin de participar en el Torneo Regional Amateur de la ciudad bonaerense. "Vine a dar el máximo, van a ver una buena versión" , esbozó el volante con una amplia trayectoria en el fútbol profesional en su arribo a la entidad.

La historia llena de vaivenes sorprendió porque de irse al Viejo Continente finalmente decidió jugar en la entidad nicoleña, pero todo tiene una explicación. Al menos así lo hicieron ante Ovación desde la Agencia Di Talenti. "Puede jugar en Argentina mientras se lleva adelante la renovación del pasaporte italiano . Eso va a tomar tiempo y por ser primera inscripción para cuando lo tenga listo no habrá inconvenientes para que se sume a un club de este país. Se pide el transfer del jugador vía TMS y CTI y luego la federación lo habilita para jugar en Italia. No hay ningún problema de que mientras tanto jugar por Regatas", aclararon desde Italia.

La cuenta pendiente con Regatas

Mientras se resuelve la situación de trámites de rigor, el volante de último paso por Defensores de Belgrano decidió sumarse a Regatas con el fin de mantenerse activo y cumplir con una promesa que le había hecho a un amigo hace largos años. “Era una cuenta pendiente que tenía con un amigo de la vida, Facundo Gorriz. Como se lo prometí hace 14 años atrás, justo se abrió esta brecha, es un torneo corto, justo se dio que no estaba jugando y la verdad que estoy muy contento de estar acá”, explicó Vecchio en contacto con el Diario el Norte de San Nicolás.

Vecchio ya fue presentado ante el plantel, entrenó con sus nuevos compañeros y este domingo presenció el encuentro que disputó su nuevo equipo ante Matienzo por el torneo Clausura. El equipo conducido por Sergio Barbieri igualó sin goles, suma 18 unidades y está a seis del puntero, Defensores. "Emiliano no viene por la plata, viene por la gloria", declaró el entrenador que tiene intenciones de que el volante haga su debut en la próxima fecha.