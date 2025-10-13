La Capital | Ovación | Jorge Broun

Jorge Broun: "Con Di María terminamos con calambres por la semana muy especial que tuvimos"

Jorge Broun confesó que, al igual que Di María, el jueves manejó hasta Buenos Aires para despedir a Russo y quizás eso generó una fatiga extra

13 de octubre 2025 · 06:30hs
Jorge Broun tuvo un buen rendimiento ante Vélez. El arquero canalla valoró la jerarquía del plantel para liderar la tabla acumulada. 

Jorge Broun fue uno de los futbolistas más golpeados por el fallecimiento de Miguel Russo. En los 301 partidos que tuvo el entrenador en sus cinco ciclos, Fatura fue su arquero en 83 encuentros y es el quinto futbolista con más partidos con este DT detrás de Ferrari (159), Caranta (94), Carbonari (86) y Nery Domínguez (84).

“Fue un partido complicado que pudimos resolver bastante bien y sobre el final ganarlo. Es una victoria muy importante por el momento que vivimos y además son tres puntos que nos permiten sacar un buen margen para clasificar a la Copa Libertadores que es uno de los primeros objetivos que tenemos y además seguimos primeros en la tabla general”, comentó el guardameta sobre el triunfo canalla ante Vélez.

“Tuvimos una semana bastante emotiva. A todos nos movilizó bastante. A mi particularmente por todo lo vivido con él. Tuve tres etapas donde jugué y a veces no jugué, pero siempre hubo mucho respeto y lo voy a recordar con mucho cariño.”, dijo emocionado.

“Manejé el jueves desde Rosario ida y vuelta cuando lo fuimos a despedir a Miguel y el viernes volvimos otra vez a Buenos Aires para jugar el partido”, añadió.

Respecto a su salida en los últimos minutos expresó: “Tuve un calambre en el cuádriceps y en el isquiotibial. Cuando veo la última ventana de cambios, hago señas para que esperen y cuando me tiro siento que el dolor era muy fuerte y pensé en el equipo. Porque si me llegaba a pasar algo en los últimos minutos y no había más cambios me iba a lamentar y mucho. Creo que con los médicos tomamos la decisión correcta”.

El récord que le cortaron a Jorge Broun

El gol de Manuel Lanzini de tiro libre, le cortó a Central la mayor cantidad de minutos con la valla invicta en condición de visitante (575) en la era profesional.

El último tanto que le habían hecho a Fatura fuera del Gigante de Arroyito había sido hace más de seis meses, el 29 de marzo, cuando a los 69’ Ian Subiabre de River anotó el segundo gol millonario en un partido que finalizó 2 a 2 en el Monumental por la fecha 11 del Apertura 2025

Desde allí Central mantuvo el arco en cero como visitante en el torneo pasado durante 29’ con River, 90’ con Platense 0-0 y 90’ frente a San Lorenzo 1-0. Mientras que en este torneo lo hizo 90’ con Lanús 1-0, 90’ con Atlético Tucumán 0-0, 45’ versus Sarmiento 0-0, 90’ en La Plata ante Gimnasia 3 a 0 y 51’ frente a Vélez.

“Estoy contento con desbloquear un nuevo logro porque sirve para seguir sumando puntos. Fue un golazo. No hay que buscarle más nada. La pelota pasa por encima de la barrera y se clava en un ángulo. Eso te lo dice todo”, comentó Broun sobre su récord personal y el gol de Lanzini.

La salida de Di María

Respecto de la salida de Di María, dijo: “Le pasó lo mismo que a mí. Fue una semana emotiva por la muerte de Russo. Fideo también manejó bastante, metimos muchos kilómetros y quieras o no eso influye. Corrió mucho al igual que muchos chicos que terminaron exhaustos. El premio fue la victoria que por supuesto se la dedicamos a Miguel y a toda su familia como lo hizo Malcorra al mostrar el parche con su rostro luego del gol de penal”.

Central llevaba más de 15 años (7 partidos, con dos empates y cinco derrotas, desde el 13 de diciembre de 2009 sin ganar en cancha de Vélez). “Hacía mucho tiempo que no ganábamos en este estadio que es muy difícil de hacerlo”, agregó.

En cuanto a las virtudes del equipo sostuvo que “somos un equipo con mucha experiencia, jerarquía, buen trato de pelota, pero cuando tiene que pedalear, corre y mete”.

Fatura quiere seguir haciendo historia

Finalmente habló sobre su futuro ya que tiene 270 partidos en el arco de Central y le faltan 13 para superar a Edgardo Andrada (282) y convertirse en el arquero con más presencias en el arco auriazul.

“Me encantaría superar este récord y seguir el año que viene para poder hacerlo. Pero no depende de mí, sino del técnico y de la comisión directiva sobre qué planes tienen”, cerró.

