San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región Será los días 5 y 6 de noviembre entre las 8 y las 14, con alumnos de las escuelas primarias y secundarias de San Lorenzo y la región 12 de octubre 2025 · 08:04hs

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, participó de la presentación.

Tras el éxito de su primera edición, San Lorenzo volverá a ser sede del encuentro deportivo “Jugarte”, esta vez con más de 30 disciplinas concentradas en el Polideportivo Municipal. La actividad será los días 5 y 6 de noviembre, con la participación de alumnos de las escuelas primarias y secundarias de San Lorenzo y la región.

En espacios especialmente acondicionados para la ocasión, habrá fútbol tenis, futsal, hockey, básquet, tenis, pádel, vóley, beach vóley, atletismo (carrera, postas, salto en largo), golf, gimnasia deportiva, ping pong, canotaje, pádel surf, bmx, rollers, skate, artes marciales, tiro con arco, ajedrez, palestra, zumba, natación, cultura inquieta, freestyle (rap y baile urbano), zumba, plaza blanda, patín artístico, natación, automovilismo, motociclismo, ciclismo y cuatriciclo. Todos contarán con cobertura médica, puestos de hidratación y voluntarios encargados de la organización.

Este miércoles por la mañana en el auditorio del Complejo Museológico se llevó adelante la presentación del evento. Del encuentro participaron el intendente Leonardo Raimundo; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; la supervisora de Educación Física del Ministerio de Educación, Claudia Burnet; funcionarios del Ejecutivo Municipal, concejales, y docentes de la región.

En un Polideportivo renovado Tras la bienvenida del primer mandatario local, Roque Caballero felicitó a los profesores de educación física por el trabajo que llevan adelante y en referencia al evento, expresó: “Este año redoblamos la apuesta, porque en 2024 llevamos adelante 15 disciplinas y este año serán 30, en un Polideportivo que hace algunos años sólo tenía una pileta de natación y hoy cuenta con instalaciones de primer nivel. La idea central es que los chicos se acerquen a deportes que quizás los acompañen toda su vida y puedan despegarse de las pantallas”.