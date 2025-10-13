Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Tres argentinos se incluían entre las personas que pasaron más de dos años cautivas en manos de la organización terrorista en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , anunció este lunes la liberación de 20 rehenes en la Franja de Gaza . Se trata de las últimas personas que continuaban con vida a más de dos años del secuestro perpetrado por Hamás . Entre ellas hay tres argentinos.

El funcionario anunció el acuerdo a última hora del domingo y al día siguiente confirmó el regreso de quienes permanecían en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023 , cuando se desató la guerra. Mientras se llevaba a cabo el operativo, el mandatario recibió al presidente estadounidense Donald Trump y destacó su intervención para promover la resolución del conflicto en Medio Oriente.

En una primera etapa, siete personas cruzaron la frontera para volver a Israel durante la madrugada argentina . Más tarde, otras 13 siguieron el mismo camino. Fuentes oficiales confirmaron que el Estado los acompañará tanto a ellos como a sus familias en el proceso de rehabilitación después del encuentro.

En la lista de rehenes difundida este lunes se destaca la presencia de los hermanos Ariel Cunio y David Cunio , de 28 y 35 años respectivamente. Este último estaba con sus hijas mellizas de 3 años y su esposa Sharon Aloni Cunio cuando fueron capturados. Las niñas y la mujer ya habían regresado en noviembre de 2023, en el marco de la primera tregua.

Por otra parte, Hamás también entregó a Eitan Horn, secuestrado junto a su hermano en Nir Oz. Ambos estuvieron cautivos hasta febrero pasado, cuando el mayor de ellos fue liberado. Ocho meses después, el hombre de 39 años también cruzó la frontera y volvió a Israel.

Ariel Cunio fue capturado en el mismo kibutz que el resto de sus familiares. En este caso, el joven estaba acompañado por su novia Arbel Yehoud, liberada el último 30 de enero.

En vísperas de la entrega de los rehenes, Netanyahu y su esposa Sara dejaron mensajes escritos para cada uno de ellos entre los elementos de un kit de bienvenida. El gobierno israelí preparó ropa y elementos personales como una computadora portátil, un teléfono celular y una tablet para que pudieran comunicarse después del traslado.

Netanyahu le agradeció a Trump

El primer ministro israelí y el presidente Isaac Herzog recibieron este lunes a Trump en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Más tarde, el invitado visitó la Knéset, sede parlamentaria, donde participó de una sesión especial en su honor.

Netanyahu le agradeció públicamente al mandatario estadoundiense por "sus esfuerzos para expandir el círculo de paz, paz a través de la fuerza". El empresario norteamericano le propuso a su anfitrión que fuera a la conferencia que iba a brindar en Egipto, pero el funcionario no pudo reorganizar su agenda para viajar.

Al margen de este encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado sobre quienes "no sobrevivieron a la maldad de Hamás" en Gaza. "Mientras respiramos, casi por primera vez en 738 días, con el regreso de los rehenes capturados y torturados, lamentamos las pérdidas. Que sus familias se recuperen, que descansen en paz, que su recuerdo sea una bendición", manifestaron voceros del organismo.

El acuerdo que permitió la liberación este lunes incluye la entrega de los cuerpos de 28 personas fallecidas mientras estaban en manos de la organización terrorista. Al mismo tiempo, Israel liberará a 1.968 palestinos detenidos y 154 de ellos serán deportados.