Israel confirmó la liberación de los últimos 20 rehenes vivos secuestrados por Hamás

Tres argentinos se incluían entre las personas que pasaron más de dos años cautivas en manos de la organización terrorista en Gaza

13 de octubre 2025 · 08:17hs
Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

Foto: AP Photo/Ariel Schalit.

Los rehenes israelíes pasaron 738 días privados de su libertad.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este lunes la liberación de 20 rehenes en la Franja de Gaza. Se trata de las últimas personas que continuaban con vida a más de dos años del secuestro perpetrado por Hamás. Entre ellas hay tres argentinos.

El funcionario anunció el acuerdo a última hora del domingo y al día siguiente confirmó el regreso de quienes permanecían en cautiverio desde el 7 de octubre de 2023, cuando se desató la guerra. Mientras se llevaba a cabo el operativo, el mandatario recibió al presidente estadounidense Donald Trump y destacó su intervención para promover la resolución del conflicto en Medio Oriente.

En una primera etapa, siete personas cruzaron la frontera para volver a Israel durante la madrugada argentina. Más tarde, otras 13 siguieron el mismo camino. Fuentes oficiales confirmaron que el Estado los acompañará tanto a ellos como a sus familias en el proceso de rehabilitación después del encuentro.

¿Quiénes son los rehenes argentinos liberados en Gaza?

En la lista de rehenes difundida este lunes se destaca la presencia de los hermanos Ariel Cunio y David Cunio, de 28 y 35 años respectivamente. Este último estaba con sus hijas mellizas de 3 años y su esposa Sharon Aloni Cunio cuando fueron capturados. Las niñas y la mujer ya habían regresado en noviembre de 2023, en el marco de la primera tregua.

Por otra parte, Hamás también entregó a Eitan Horn, secuestrado junto a su hermano en Nir Oz. Ambos estuvieron cautivos hasta febrero pasado, cuando el mayor de ellos fue liberado. Ocho meses después, el hombre de 39 años también cruzó la frontera y volvió a Israel.

>> Leer más: "Última oportunidad": Israel considerará milicianos a quienes se queden en Ciudad de Gaza

Ariel Cunio fue capturado en el mismo kibutz que el resto de sus familiares. En este caso, el joven estaba acompañado por su novia Arbel Yehoud, liberada el último 30 de enero.

En vísperas de la entrega de los rehenes, Netanyahu y su esposa Sara dejaron mensajes escritos para cada uno de ellos entre los elementos de un kit de bienvenida. El gobierno israelí preparó ropa y elementos personales como una computadora portátil, un teléfono celular y una tablet para que pudieran comunicarse después del traslado.

Netanyahu le agradeció a Trump

El primer ministro israelí y el presidente Isaac Herzog recibieron este lunes a Trump en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Más tarde, el invitado visitó la Knéset, sede parlamentaria, donde participó de una sesión especial en su honor.

Netanyahu le agradeció públicamente al mandatario estadoundiense por "sus esfuerzos para expandir el círculo de paz, paz a través de la fuerza". El empresario norteamericano le propuso a su anfitrión que fuera a la conferencia que iba a brindar en Egipto, pero el funcionario no pudo reorganizar su agenda para viajar.

Al margen de este encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado sobre quienes "no sobrevivieron a la maldad de Hamás" en Gaza. "Mientras respiramos, casi por primera vez en 738 días, con el regreso de los rehenes capturados y torturados, lamentamos las pérdidas. Que sus familias se recuperen, que descansen en paz, que su recuerdo sea una bendición", manifestaron voceros del organismo.

El acuerdo que permitió la liberación este lunes incluye la entrega de los cuerpos de 28 personas fallecidas mientras estaban en manos de la organización terrorista. Al mismo tiempo, Israel liberará a 1.968 palestinos detenidos y 154 de ellos serán deportados.

El gobierno nacional publicó un video polémico para recordar el 12 de octubre 

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Córdoba y de la sustracción de su hijo, fue detenido en Entre Ríos.

Hallaron al nene que era buscado en Córdoba: detuvieron a su padre por el doble femicidio

El fundador de Varones Unidos decía defender a los hombres. Está prófugo y acusado de asesinar a dos mujeres y secuestrar a su hijo

"Los hombres somos las verdaderas víctimas": así pensaba el presunto femicida de Córdoba

El logo de Varones Unidos

Qué es "Varones Unidos", el grupo uruguayo vinculado al presunto femicida de Córdoba

El incidente se produjo este lunes. Los daños fueron totales, pero no hubo heridos. Una inmobiliaria también sufrió las consecuencias del fuego.
Pullaro pavimenta con las cerealeras

Por Facundo Borrego
Pullaro pavimenta con las cerealeras

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores
La Ciudad

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra
La Ciudad

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Ovación
River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Por Rodolfo Parody
Ovación

River sufrió otra derrota y quedó más lejos de Central en la tabla anual

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI consiguió un valioso punto ante Aguirre y sigue líder en la Primera A

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Policiales
Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

Con pedidos de hasta 33 años de prisión, llega una audiencia clave por el crimen de Ivana Garcilazo

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La Ciudad
Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
Incendio en pleno centro de la ciudad: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto
Policiales

Intentó robar cables del techo de un banco y fue detenido en pleno acto

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Con la crisis, crece la reparación de bicicletas y la venta de usadas

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio
La Ciudad

Con viejos tambores de combustible fabricaron cocinas para un merendero del barrio

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido
La Ciudad

Santa Fe destina bienes del delito a la salud mental y abre un nuevo hostal asistido

Pullaro pidió usar todas las herramientas legales para derrotar al narcotráfico
Política

Pullaro pidió "usar todas las herramientas legales" para derrotar al narcotráfico

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe
Política

Elecciones: el peronismo nacional pone el ojo en los comicios en Santa Fe

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: Rosario tendrá su primera manifestación de familiares de víctimas

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve Jugarte, el evento deportivo estudiantil más grande de la región

San Lorenzo: con 30 disciplinas vuelve "Jugarte", el evento deportivo estudiantil más grande de la región

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un mapa muestra el impacto del extractivismo en la salud: qué pasa en Rosario

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Por Carlos Durhand
Ovación

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ariel Holan tras el triunfo canalla: El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando
Ovación

Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años
zoom

Falleció la actriz Diane Keaton a sus 79 años

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos en Rosario

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco