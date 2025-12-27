La Capital | Política | Milei

Javier Milei calificó la victoria oficialista en el Congreso como un "hito histórico"

El presidente y otros representantes del Ejecutivo celebraron la aprobación del presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal

27 de diciembre 2025 · 17:38hs
El presidente Javier Milei festejó la aprobación del presupuesto 2026.

Foto: Rodrigo Abd / AP

El presidente Javier Milei festejó la aprobación del presupuesto 2026.

El presidente Javier Milei calificó la aprobación del presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal como un “hito histórico”. Y enfatizó: “Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”.

El jefe de Estado resaltó también que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable. Tras ocho horas de debate, el proyecto obtuvo este viernes 46 votos a favor y 25 en contra.

El respaldo fue contundente incluso en los artículos más sensibles, como el referido a las partidas educativas, otorgándole al mercado una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal.

Acerca de la inocencia fiscal, Milei afirmó que la norma “restaura un principio constitucional básico”. Según el presidente, el sistema anterior trataba a los contribuyentes como “culpables hasta que demostraran lo contrario”, una dinámica que la nueva ley busca revertir para facilitar, entre otras cosas, la circulación de los “dólares del colchón”.

La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el Derecho, que era la presunción de inocencia y, por eso, adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, enfatizó.

La nueva ley penal tributaria busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa en el impuesto a las ganancias y redefinir el vínculo entre el Estado y el sector privado.

El oficialismo logró articular una mayoría que superó los pronósticos iniciales, sumando voluntades de sectores dialoguistas y dejando a la oposición dura en una clara minoría (25 votos).

Paralelamente, el Ejecutivo pudo blindar el plan de gastos e ingresos para el año próximo, enviando un mensaje de fortaleza política tanto al frente interno como a los organismos internacionales de crédito.

Reacciones

Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en la Cámara alta, se expresó tras la votación: “Felices por el logro de un presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de la Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.

Además, la Oficina del Presidente (Opra) publicó un mensaje para destacar la labor de Bullrich y de los legisladores que acompañaron con su voto el plan económico impulsado por el oficialismo.

La holgada aprobación tuvo también la reacción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Como corresponde, tenemos un presupuesto sin déficit fiscal”.

A su turno, el ministro del Interior, Diego Santilli, subrayó que “la Argentina aprobó un presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”.

