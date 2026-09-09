Lewandowski: "¿Qué hizo el gobierno con el dinero que debía ser para el mantenimiento de las rutas?"

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Caída de la construcción en julio: cómo les fue a las obras privadas en Rosario
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Una herramienta permite identificar antes la soja con mayor tolerancia a la sequía
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Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027
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Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que dejó antes de morir
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Vóley: en el Normal 3 hay "futuro nacional" por un largo rato
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Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años
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Ofrecen salvar al planeta del calentamiento global por USD 10.000 millones anuales