Inseguridad en Rosario: Patricia Bullrich vuelve a la carga y propone usar el Ejército

La ex ministra y presidenta del PRO propone modificar las leyes para que las Fuerzas Armadas "puedan acompañar" en el combate al narcotráfico

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich insistió con el uso de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad en Rosario.

Entrevistada por una radio porteña, la ex ministra de Seguridad se refirió a los altos niveles de violencia que se registran en la ciudad. “Nosotros venimos alertando sobre todo lo que está pasando”, señaló.

“Es necesario desarmar este modelo de cuajo. Estoy absolutamente convencida de, si me toca gobernar el país, primero ir a Rosario con todas las fuerzas federales. También estamos pensando en cambiar las leyes para que el Ejército pueda acompañar, y de esa manera utilizar las herramientas del Estado para el combate de esas organizaciones, que además son de un nivel de violencia inusitada”, indicó la presidenta nacional del PRO.

Para la ex funcionaria, la inseguridad es un efecto de la falta de apoyo de la política a las fuerzas de seguridad. “Todo esto tiene que ver con una policía que está de brazos caídos. Cuando la policía siente que no tiene ningún tipo de ayuda del poder político, que si pasa algo, que si se tirotea va a terminar siendo el responsable, que no tiene quien entienda su lógica, va a terminar de esta manera”, sostuvo.

“Es importante apoyar a aquellos que son los que están llevando adelante la lucha contra el delito todos los días. Lo mínimo que nosotros necesitamos es que la policía esté más dotada y tenga mejores armamentos que los delincuentes. Esto es la base”, agregó.

En tanto, Bullrich advirtió por la entrada del Primer Comando Capital (PCC) al país, una organización criminal que opera en Brasil y Paraguay. “Hay que tener una política común con otros países, impedir que entre el PCC es algo fundamental. En solo tres años se revirtió todo lo bueno que habíamos hecho en la lucha contra el narcotráfico. Ahora habrá que tomar esto desde mucho más abajo, la tarea va a ser más difícil”, indicó.