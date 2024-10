Granata dijo que Milei se alejó de ella por no ser una "foca aplaudidora"

La diputada provincial Amalia Granata (Somos Vida) aseguró que el presidente Javier Milei se alejó de ella porque no es “una foca aplaudidora” y actuó de modo crítico con “algunas cuestiones”.

Al respecto, resaltó que otros políticos también buscan aduladores: “No es el único que necesita focas aplaudidoras cuando toman el poder y como, yo no lo fui, él (Milei) se cerró y alejó” .

Diferencias con Milei

Asimismo, la diputada afirmó que las diferencias con Milei provienen desde el momento en que realizó “críticas constructivas”. Y añadió: “Lo hice desde el cariño, pero es más cómodo para los que llegan al poder reunirse con quienes los aplauden”.

Respecto de la opinión popular, la expresentadora explicó: “No tengo plata para pagar encuestas”. En ese sentido, aclaró que tiene en cuenta las mediciones “de la calle y la gente”, con la que dialoga, al tiempo que apuntó contra el gobierno.

“Ellos mandan a hacer encuestas, que salen millones y las hacen semanales ¿De dónde sale esa plata?”, planteó la diputada.

yuyito-milei.jpg La expanelista también opinó sobre la relación entre Milei y Yuyito González. Foto: Archivo / La Capital.

En cuanto a las similitudes del mandato actual respecto del kirchnerismo y el macrismo, la exmodelo reflexionó: “Se parecen en señalar periodistas. Es el mismo odio visceral de Cristina cuando la mencionaban en los medios”.

Acerca del temperamento de Milei, Granata indicó que “él tiene que tomar conciencia de que no es más un panelista y ahora está sentado en el Sillón Presidencial”.

Luego reveló que en el balotaje votó en blanco, aunque en primera vuelta había elegido sufragar a favor de La Libertad Avanza (LLA) porque Milei “tiró por la borda su campaña, que era salir de los mismos de siempre”. Y advirtió: “Ahora tiene personajes kirchneristas como (Daniel) Scioli y (Guillermo) Francos en el gobierno”.

“Se terminan manejando con las mañas de la vieja política. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta que llamaron y negociaron para que les salga un veto o la ley” Bases, apuntó Granata. “No me interesa tener un cargo en el gobierno, si me llaman para ayudar, voy”, completó.

Dardos contra Yuyito

Sobre la relación entre Milei y la conductora Amalia "Yuyito" González, la expanelista explicó que la observa “como si fuese mi mamá”.

“Digo: «¿qué haría si mi mamá hace eso? Me da como vergüenza ajena. Ahora que tengo una hija, me da vergüencita cuando (Yuyito) sale a decir las cosas que dice, con la frivolidad que lo dice. Cuando viene gente a pedirme ayuda, la miro (a González) y digo: «flaca, estás totalmente alejada de la realidad»”, agregó.

“Yuyito es muy obsecuente de la intocable, que es la hermana de Milei (Karina, secretaria General de la Presidencia). Como es un dúo al que le gusta la adulación, los aplausos y las flores, la dejaron. Quizás Fátima (Flórez) no accedía a la obsecuencia”, sentenció.