Giustiniani y Del Frade, de potenciales aliados a pleitear por una banca en Diputados

La disputa judicial que asoma tiene antecedentes y unos de los involucrados fue el propio Del Frade, quien en 2011 no pudo acceder a una banca en Diputados porque se le aplicó el piso electoral del decreto de la dictadura, el mismo que ahora reclama que se fije para que le otorguen el tercer legislador a su espacio político en detrimento de Giustiniani.

En aquella oportunidad, cuando el pleito llegó a la Corte santafesina, el juez Daniel Erbetta, en minoría, falló a favor del referente del Frente Social y Popular.

Ahora Erbetta es el presidente del Tribunal Electoral de la provincia (TEP) y ya avisó que no modificará su posición en contra del piso del 3% del padrón total que fijó el decreto firmado en 1983 por el gobernador de facto Héctor Salvide. Por lo tanto, se pronunciará a favor de otorgarle el escaño a Giustiniani.

Del Frade contó en comunicación con Radio 2 recibió un llamado de Erbetta. “Lamentablemente hay que decir que el presidente de la Corte y del Tribunal me dijo que él interpreta que no está vigente la ley, que sigue vigente hasta hoy, y que fija que cualquier fuerza política tiene que lograr para entrar al sistema D´Hont (reparto de escaños) el 3% del padrón, que es lo que me dejó afuera a mí en 2011, a mí me lo aplicaron”, se quejó.

“Es un decreto de la dictadura que después se convierte en ley. Presentamos tres veces el proyecto para eliminarlo pero nunca la Legislatura lo aprobó, por eso sigue vigente”, añadió Del Frade.

Consultado por La Capital, Pablo Ayala, secretario electoral de la provincia, dijo que el Tribunal se expedirá sobre la situación una vez que termine el escrutinio definitivo, que empieza mañana y probablemente culmine el sábado.

“Hay 8.124 votos que todavía están sin escrutar, con lo cual puede modificar la situación”, aclaró el funcionario, quien no descartó, como sucedió en otras oportunidades, que el caso se dirima en la Corte Suprema de Justicia de la provincia.