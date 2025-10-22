La Capital | Política | Pellegrini

Pellegrini:  "Tenemos que avanzar con las ideas de la libertad o volvemos al populismo kirchnerista"

El candidato a diputado nacional de Santa Fe por LLA, Agustín Pellegrini, sostuvo que “el domingo próximo hay dos salidas, apoyar los cambios del presidente o volver al pasado más oscuro ”

22 de octubre 2025 · 16:39hs
El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza

El candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini.

A días para las elecciones de medio término en Argentina, el candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Agustín Pellegrini, sostuvo que “el domingo próximo hay dos salidas, apoyar los cambios del presidente Milei o volver al pasado más oscuro encarnado por el kirchnerismo y el pseudo-kirchnerismo”.

Pellegrini sostuvo que “estamos a una elección de cambiar el país para siempre” y agregó: “La campaña se polarizó entre dos modelos opuestos. El apoyo a Milei es clave para consolidar las políticas impulsadas por el gobierno nacional. En Santa Fe la definición será voto a voto con el kirchnerismo. Por eso, el presidente Javier Milei cerrará el jueves la campaña nacional con un acto masivo en Rosario”.

Para Pellegrini el escenario de tercios en Santa Fe “se diluye”. “Vemos que el electorado comienza a optar entre dos modelos de país. Esto se nota en la población y queda claro que la verdadera competencia es entre La Libertad Avanza y el peronismo”.

Para terminar, Agustín Pellegrini repitió: “El domingo los santafesinos votamos por Milei o por volver al pasado. El pasado es la decadencia, la inflación y la pobreza”.

