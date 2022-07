Galdeano: "Me preocupa que Javkin se deje llevar por la política electoral y abandone su tarea de intendente"

“Javkin todavía tiene tiempo para que el trampolín de ser intendente de Rosario lo potencie en el plano provincial; yo en su lugar me concentraría mucho en la gestión de la ciudad”, opinó Galdeano en diálogo con Marcelo Fernández en el programa "Así estamos", que se emite por Telefé Rosario.

Es el radicalismo santafesino, que mantuvo un acuerdo electoral durante años con el socialismo -bajo la marca Frente Progresista- pero que hoy ya juega de lleno en Juntos por el Cambio, quien viene liderando las negociaciones entre los principales referentes de la oposición al peronismo de Santa Fe para confluir en un gran frente en 2023. Es decir, una especie de ampliación de Juntos con el Cambio en la provincia. Una coalición en donde confluya todo el antiperonismo o no-peronismo.

Galdeano es uno de los dirigentes que lleva adelante estas negociaciones, aunque ahora con estas declaraciones sobre Javkin marcó algunas condiciones. De todos modos, el también padrino del desembarco político de la ahora senadora nacional Carolina Losada defendió la inclusión del otros espacios a una alianza con Juntos por el Cambio.

“Con el socialismo tenemos muchas diferencias en la mirada nacional de la política, pero muchas coincidencias en el plano provincial. ¿Hay un abismo de diferencia en la gestión de Lifschitz con la de Rodríguez Larreta o con la de Cornejo en Mendoza? No, son similares”, aseguró. Y siguió: “La mirada que tenemos sobre la cosa pública provincial es parecida con la del socialismo. Obviamente que no es igual, pero tiene muchísimas coincidencias. En cambio, cuando discutimos las cuestiones nacionales ahí sí entran a jugar otras diferencias”.

“Quien votó Javkin en Rosario o a Lifschitz como gobernador en su momento fue el mismo que votó a Macri y a la oposición en distintas elecciones nacionales”. Y añadió: “ ¿A quién vota un ciudadano de clase media, profesional, independiente, que no ve en el peronismo una salida? Vota al espacio más competitivo del no peronismo”.

En rigor, el llamado frente de frentes está por ahora verde. La Coalición Cívica ya marcó la cancha: en la última visita a la provincia la líder nacional de esa fuerza, Elisa Carrió, vetó al ex gobernador Antonio Bonfatti acusándolo de ser “responsable del crecimiento desmesurado de la droga en Rosario. Si no fue ciego fue cómplice, y yo elijo que sean cómplices”. Lilita advirtió que la Coalición Cívica no va a integrar esa megaalianza "con Bonfatti y toda esa cúpula" del socialismo. Pero Carrió también se ocupó del intendente Javkin, a quien calificó de "cobarde" e "inútil". “Yo soy responsable de haber prohijado a Javkin, que siempre supe que era cobarde; me decepcionó por cobarde. Creo que en Rosario estamos ante la presencia de un intendente brillante en lo intelectual, e inútil totalmente para poder controlar algo de la vida pacífica de sus barrios”. Y para finalizar la líder de la Coalición Cívica además le pegó al ex ministro de Seguridad del Frente Progresista, Maximiliano Pullaro; al sostener: “Nunca voy a estar con ese señor, no sé quién es ni me importa, pero tengo la información… nosotros no vamos a jugar con los responsables del narcotráfico”.

