Lilita Carrió tildó al intendente Pablo Javkin de "inútil" y "cobarde"

En esta visita a la provincia sumó a sus críticas al intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien fuera referente de su partido en Santa Fe. “Nunca se animó contra los narcos. Es así de simple: puede ser brillante, pero inútil”, fustigó. Y añadió: “Acá la clase política, -a excepción de Lucila Lehmann- es cobarde. Si no es cómplice, es cobarde. Hay que votar gente con pelotas y con ovarios”.

"Creo que en Rosario estamos en presencia de un intendente brillante en lo intelectual, e inútil totalmente para poder controlar algo de la vida pacífica. Los barrios en Rosario están desiertos. La gente se va a los countries, pero ahí están los que manejan la droga. La gente no sabe dónde vivir. Y eso les va a pasar en Santa Fe por la 11, ya no solo marihuana, sino cocaína", insistió Carrió.

"Yo soy repudiada por todos los corruptos de este país, así que para mí integran la lista de honor", enfatizó Lilita, y agregó: "Nosotros no vamos a jugar con los responsables del narcotráfico. Bonfatti es el responsable del crecimiento desmesurado de la droga en Rosario. Bonfatti y Rubén Galassi. Si vos gobernás, sos responsable de toda esta matanza y de no haberte dado cuenta que la ruta de la droga es la 34 y que termina en Rosario. O sos ciego o sos cómplice, y yo elijo que sean cómplices. Posiblemente Binner, que era una buena persona, fue ciego, pero Bonfatti no", opinó y agregó: "Yo soy repudiada por todos los corruptos de este país. Para mí es un honor que me repudien Bonfatti y los obsecuentes que tiene en la Cámara de Senadores de la provincia, que no solo son de su partido: el PJ está incluido".

En Tostado, donde ofreció una charla con productores agropecuarios en la Sociedad Rural, Carrió aseguró: “El frente de frentes en Santa Fe significa volver a llevar al poder a quienes fueron responsables del narcotráfico en la provincia”.

Las palabras de Carrió están en línea con las declaraciones que hizo la semana pasada su referente en la provincia, Lucila Lehmann, quien criticó con dureza a Bonfatti y a su mano derecha, Rubén Galassi, como responsables del crecimiento del narcotráfico en Santa Fe y rechazó de plano la posibilidad de integrar un frente con los dirigentes socialistas.

>> Leer más: El partido de Carrió rechaza una alianza con Bonfatti y lo responsabiliza del narcotráfico

“Juntos por el Cambio no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero de quienes, como desde hace años se viene denunciando, fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos”, dijo Lehmann, sobre quién Carrió dijo que “es la primera Diputada de la Coalición Cívica que denunció el narcotráfico”.

En los últimos segundos de la conferencia de prensa, Carrió retomó el micrófono para hacer una grave advertencia: "A Bonfatti y a Galassi, les quiero decir que si la llegan a tocar a Lucila Lehmann son ustedes, no es el narcotráfico, son ustedes dos. No la toquen a Lucila Lehmann porque voy por ustedes. Es la única mujer que tiene ovarios en esta provincia para decir la verdad", cerró.