Fuerte advertencia de Milei a Macri para las legislativas de 2025

El presidente Javier Milei envió un mensaje al ex presidente Mauricio Macri respecto al armado de las listas de cara a las elecciones legislativas de 2025 , y aseguró que las alianzas con la fuerza serán en todas las jurisdicciones o no serán.

“O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, sentenció.

En otro pasaje de la entrevista, el libertario defendió su estilo de hacer política, y cuestionó a la oposición por las críticas en su contra. “Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás, ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos”, aseveró.

En la misma línea, amplió: “¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera? También están todos esos ñoños republicanos que parecen adolescentes con déficit de IQ, que hablan de las instituciones. ¿Me podés decir si alguna vez violé la Constitución? Cuando agarrás a esos imbéciles disfrazados de constitucionalistas que me acusan de hacer decretos, ¿no está contemplado dentro de la ley? «No me gusta». Es un tema de preferencia, no estoy violentando las instituciones”.

Los planes económicos para 2025

A un año de su gestión, el libertario continúa definiéndose como “un outsider”, y en una polémica comparativa con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, reveló que los motivos que lo llevaron a involucrarse en la política. “Nunca estuvo en mis planes ser presidente hasta que me involucré en la campaña. Siempre doy este ejemplo: es muy lindo ir a ver un partido de Argentina en la tribuna, pero por más que grites, la pelota no se mueve. Los goles los hace Messi. Entonces, me tuve que involucrar”, afirmó.

En las vísperas del 2025, Milei aseguró que dedicó gran parte de su tarea en bajar la inflación que dejó el gobierno de Alberto Fernández, y prometió continuar con la desregulación. “Recibimos en diciembre una inflación viajando al 54%, equivalente al 17.000% anual. El último dato dio 1,4%, o sea que es un poco más de 15%. Bajamos sustancialmente la tasa de inflación”, repasó.

>> Leer más: Milei y Macri mantuvieron dos cumbres en una semana para aceitar la relación

“Al mismo tiempo, tenemos un crawling peg, con el 2% mensual más la inflación internacional, que hoy dice que en términos de la inflación mayorista venimos a un ritmo de una deflación del 1% mensual. Cuando se limpia el crawling peg, hay deflación en Argentina del 1% mensual, eso es deflación del 13% anual. Me podés decir que el consumidor viene 2,4%. Ok, casi en línea con el crawling peg, o sea que inflación cero. Pero si hago la descomposición en el IPC entre bienes y servicios, donde servicios está impactado muy fuertemente por los ajustes tarifarios, la inflación de bienes viene al 1,6% y la de servicios al 4,4%”, desarrolló.

Por último, aseguró que continuará “quitando regulaciones” y detalló que quedan “3.200 pendientes” a tratarse cuando el oficialismo tenga mayoría en el Congreso. “Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral. En la medida que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional. Además, vamos a eliminar cerca del 90% de los impuestos _no de la recaudación_, con lo cual vamos a ir a un sistema que tenga no más de seis impuestos”, enfatizó.

El ministro estrella

Milei aprovechó además para destacar al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y reveló que mantienen una relación “fabulosa” y un vínculo “simbiótico”. “Estoy orgulloso y feliz no solo de haber elegido a un tipo verdaderamente brillante como es Toto Caputo, sino que además es un excelente ser humano y me ha generado una felicidad enorme que lo hayan condecorado como el mejor ministro de Economía del mundo. Estoy feliz con el equipo económico, disfruto hablando con ellos”, admitió.

Con respecto al mapa internacional, el libertario detalló que tienen intenciones de cerrar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y habló del complejo vínculo con el bloque regional del Mercosur. “Propuse que cada uno de los países tenga libertad de poder negociar tratados de libre comercio. Si no, el Mercosur se convierte en una carga, y nosotros lo que necesitamos es comercializar, no cerrarnos”, sostuvo.

“A efectos prácticos, no ha funcionado como una herramienta para promover el comercio. No digo salir del Mercosur, lo que digo es cambiar las condiciones en las cuales nos relacionamos porque nos estamos perjudicando todos. Dentro de esa agenda, vamos a avanzar en un tratado libre comercio. No tengan dudas. Voy a hacer lo que sea necesario para que los argentinos vivan mucho mejor”, concluyó.