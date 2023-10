Fiesta de disfraces electoral: motosierra, Ironman, Miss Argentina y el Hombre Banana

Cada jornada electoral tiene sus características. Algunos podrían decir que este domingo, la elección presidencial argentina está marcada por una división del electorado en tres tercios o por la gran duda de si habrá o no balotaje. Otros, sin embargo, podrían quedarse con algunas de las atípicas y alocadas escenas que se vivieron en el marco de la votación general. Hubo de todo. En particular, mucha gente disfrazada.

Este votante aprovechó el marketing electoral. Se llama Gustavo Loiacono y promociona en redes “Shows de Iron Man”. De hecho, apareció vestido así en varios programas de televisión y en distintos eventos empresariales.

El loco de la motosierra

Las perlitas de las elecciones.

Fue a votar con un disfraz de Motosierra . Su voto fue anulado pic.twitter.com/bapfVOO3D1 — ια (@BocciaBrisa) October 22, 2023

Cerca del mediodía de este domingo, hubo otro episodio. Un joven se hizo viral tras compartir su particular look para ir a votar en la aplicación de TikTok. Lleg{o disfrazado de motosierra y, lógicamente, se convirtió en el foco de todas las miradas. “Cuando vaya a votar no diré nada pero habrá señales”, expresó en su cuenta de Tik Tok, @_dinosonichan.

La movida era una clara alusión al candidato presidencial Javier Milei, quien se mostró en manifestaciones con una motosierra en sus manos. "La motosierra será contra el Estado y los políticos chorros”, fue su consigna.

No era la primera vez que este joven se animaba al disfraz. En las Paso nacionales de agosto este mismo personaje ya había ido a votar vestido de dinosaurio.

El clásico Mister y la inesperada Miss Argentina

El histórico sastre Jorge Williams es un clásico de todos los comicios. Suele vestirse con los colores patrios, en atuendos muy llamativos y cuidados.

Este domingo, sin embargo, apareció alguien más: su versión femenina. Vestido celeste y blanco con un sol a la altura del pecho, tacos celestes, un moño y hasta el pelo teñido con los colore spatrios.

Fue muy particular el look de una votante en la Escuela San Ignacio de la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda. Sus declaraciones: “Voto por la democracia”.

El voto del Hombre Banana

El Hombre Banana. Bananón. En un colegio de Lomas de Zamora, cerca del mediodía de este domingo, un persona disfrazada de gran banana fue a votar.

Estaba vestido como un personajes de “Bananas en Pijamas”, el programa de televisión australiano que en los noventa fascinó al público infantil.