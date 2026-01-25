La Capital | Política | Groenlandia

Ferretería estratégica de Groenlandia

El mérito de Trump consiste en acabar con la irrelevancia de los problemas nacionales

Jorge Asís

Por Jorge Asís

25 de enero 2026 · 06:30hs
Ferretería estratégica de Groenlandia

Defender con desperdiciada valentía, en el Foro Económico Mundial, los categóricos atributos “del capitalismo de libre empresa” es una obviedad que no estremece a ningún diplomático. Tampoco impacta en el especialista político más distraído y menos indiferente.

Degradar con altivez editorial la caricatura del socialismo implica deslizarse por el infantilismo que no impresiona siquiera a los “empleados locales”, que aplauden con profesional obligación.

Intelectualmente es muy poco para la opaca oratoria del señor presidente que protagoniza el fenómeno solitario, pero oportunamente aferrado a la gloria imposible de Donald Trump, quien sin modestia ficticia se comporta como el verdadero presidente del mundo.

Con espectacular algarabía y corbatas horripilantes, Trump reproduce la peor versión descarada del “imperialismo yanqui”. Como se denominaba a la patológica modalidad de Estados Unidos en la patética década del 70. A los 79 años, se acepta que Trump se encuentra más allá y más acá de todo. Pero infortunadamente cada día más cerca del final de ciclo.

En el fondo, nada tiene espiritualmente para perder. Entonces “dale que va”. Siempre para adelante, con fe y esperanza al mejor estilo Daniel Scioli, líder de la Línea Aire y Sol. Con el objetivo de debilitar la performance de los escasamente útiles funcionarios de las Naciones Unidas, para disponerse a presidir algo más relevante que el Consejo de Seguridad.

Es el Consejo de la Paz, donde brinda, con superlativa generosidad, la jactancia de figurar al presidente acaso más antagónico que crece, sin embargo, por la eterna condición de haber sido el primer aliado. En simultáneo con el honorífico Board de Trump, el Panelista estructura una próxima kermesse con los presidentes de la derecha extrema que lo acompañan en el sendero de vanguardia de “la libertad”.

Fantasma negro

Volver a las limitaciones del Panelista. No alcanza con el golpe de efecto de anunciar la muerte de Maquiavelo. Tampoco con aludir al pobre Jenofonte que quedó estancado en la Guerra del Peloponeso. Mucho menos alcanza con citar con frecuencia al digno profesor de contabilidad don Jesús Huerta de Soto, o al venerable maestro Alberto Benegas Lynch (hijo). Insuficiente para captar la atención numerológica del inversor potencial que hipotéticamente desconfía antes de poner una moneda.

A esta altura, El Panelista que preside el recetado Gobierno de Consultores nos remite con humildad a la inquietante imagen del ciego que persigue entre las tinieblas de la habitación oscura, a los palazos limpios, al fantasma negro que persiste aislado en la fantasía minimalista de la imaginación.

Tierras raras

El gran mérito de Trump consistió en acabar con la irrelevancia de los problemas nacionales. Cualquier guitarrista del Tercer Mundo pontifica acerca de la importancia estratégica de Groenlandia. Ya no solamente por la aventajada ubicación geográfica en el Ártico. Con 55 mil habitantes congelados entre la Europa debilitada, para el sarcasmo de Trump, y el extremo norte de América.

De pronto el presidente del mundo le escribe a Jonas Stores, primer ministro de Noruega. Para instalar que la diplomacia tradicional no le importa nada. Como no le otorgaron el Premio Nobel después de haber resuelto “ocho guerras”, le aclara a Stores que en adelante dejará de preocuparse por la paz y se va a dedicar exclusivamente a velar por los intereses de Occidente, su extendido país.

Aunque les cueste entenderlo a los vulnerables presidentes asociados en la Otan, Trump siente que tiene que garantizarse el control de la ferretería surtida de Groenlandia.

Por sus disrupciones incomparables, hasta el locutor que lee avisos comerciales se anima a teorizar sobre la gravitación creciente de las “tierras raras”. Sin siquiera iniciar el curso leve y breve de geología se tratan abiertamente los efectos positivos del disprosio. Del elitista niobio o del magnífico iterbio, acaso hasta del fantástico tantalio o del neodimio más vulgar.

Minerales inquietantes de las “tierras raras” que resultan fundamentales para interpretar el valor de las baterías de litio. De los fervorosos motores eléctricos y las revolucionarias turbinas eólicas que son literalmente funcionales para los imanes de temperaturas elevadas que se utilizan para activar los reactores nucleares. Datos absolutamente útiles para batirse en la batalla cultural.

Ferretería variada que abunda en la estratégica Groenlandia que Trump ambiciona mantener bajo su auditoría. Pero es directamente desperdiciada por el reino acosado de Dinamarca. Otra serie en preparación, flamante Borgen.

Irán no es Venezuela

Aunque el esfuerzo le cueste, en efecto, centenas de miles de millones de dólares que Scott Bessent, como si fuera Penguin Random House, no tendrá inconvenientes en editar.

Para explotar con patriotismo vocacional las sutilezas poéticas del grafito. O el bronceado tecnicolor del cobre que armoniza con el gris explícitamente nostálgico del burocrático plomo en blanco y negro. Factores que resaltan la distinción de la antigua prestancia social del rubí. O a la gravitación del uranio enriquecido que suele dejar perplejos hasta a los iraníes más devotos que competitivos.

Persas fanatizados por la histeria del regreso religioso del Profeta Alí. Y que no vacilan ante el desafío de matar a canilla libre para mantener el retroceso furtivo de la teocracia.

Mientras tanto los persas aclaran, por las dudas, que Irán no es Venezuela. Imposible llevarse puesto al Guía Supremo Ali Jamenei, como si se tratara de cualquier Maduro de exportación.

¿Quién lo frena a Trump? Cabe la gran pregunta. El octogenario presidente del Mundo debe lidiar con los difíciles arrabales de la oposición interna. Los demócratas sensibles se perfilan en el horizonte crítico, con un universo de riesgo más temible, en efecto, que China.

Final con amenazas

Pero si no conquista el control, Trump recurre, de todos modos, a la amenaza. Aprieta que la ferretería estratégica de Groenlandia pueda caer en los brazos nuclearmente poderosos de la Rusia del amigo Vladimir Putin. Zar que se encarga de humillar, con pólvora cotidiana, a los sobrevivientes de la República Socialista Soviética de Ucrania.

O Groenlandia puede caer bajo los peores dominios del socio inflamado Xi Jinping, jerarca de China brutalmente inteligente que tuvo el ingenio de desplazar a Rusia del primer plano y ambiciona recuperar (lo más pronto posible) Taiwán.

Mientras tanto, Xi Jinping encara con Trump, el socio entrañable, el entretenido game de la competencia comercial denominada Guerra Fría. O mejor relativamente fría, para simplificar la comodidad del lenguaje.

Noticias relacionadas
En la imagen, hecha con inteligencia artificial, se lo ve a Donald Trump junto a líderes de la Unión Europea. 

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Se fortalece la imagen del gobernador Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe.

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

Asoma una reforma electoral en territorio santafesino.

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Acicateado por un escalofriante caso ocurrido en Santa Fe, Menem volvió a la carga con la baja de la edad de imputabilidad.

Martín Menem ratificó que el gobierno bajará la edad de imputabilidad

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Lo último

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Vuelta a clases 2026: el control médico escolar, una instancia clave más allá del trámite

Vuelta a clases 2026: el control médico escolar, una instancia clave más allá del trámite

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Rosario busca ubicarse en la grilla nacional e internacional de turismo receptivo con eventos públicos y privados, y la modernización del aeropuerto

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Por Alicia Salinas
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Ovación
Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Opinión

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación