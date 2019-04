Abogados, funcionarios judiciales, espías y contraespías, legisladores, periodistas, arrepentidos y falsos letrados la lista parece no tener fin entre quienes se suman a la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla que investiga una red de espionaje y extorsión. Ahora, una ex abogada del mediático Lenardo Fariña se presentó ante el magistrado para acercar materiales que podrían pobrar negociaciones entre el ministro de Justicia, Germán Garavano, y su ex cliente para involucrar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero.

La causa que comenzó a partir de una denuncia que presentó un empresario por presunta extorsión de Marcelo D'Alessio, quien involucró al fiscal Carlos Stornelli, ahora parece haberse convertido en un ir y venir de espías, abogados y operadores judiciales, y se esparce hacia otros juzgados. Ayer el juez federal Luis Rodríguez ordenó una serie de medidas en la causa por extorsión al despachante de aduana Gabriel Traficante. En ese contexto citó a declarar en indagatoria al ex espía Rolando Barreiro y al agente de la agencia Federal de Inteligencia Claudio Alvarez.

Pero hay más. También estuvo ayer en el juzgado de Dolores el abogado Gabriel Bouzat, ex socio del presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkranzt. Declaró como testigo y sostuvo que la información relacionada a sus movimientos migratorios, encontrada en computadoras del falso abogado Marcelo D'Alessio, "parece verosímil".

A la vez, Giselle Robles, ex abogada de Leonardo Fariña, llevó ayer al despacho de Ramos Padilla chats y mails entre ella y el ministro de Justicia, Germán Garavano, "mediante los cuales se manipuló la declaración de Fariña para involucrar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por lavado de dinero", publicó ayer en su web el diario Página 12.