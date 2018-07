"En la provincia de Santa Fe, la crisis cambiaria y todos los hechos que ésta ha generado han impactado tanto en expectativas como en la evaluación de la gestión de Cambiemos y, por ende, en el resto de las representaciones políticas", asegura el director de la consultora Analogías, Pablo Cano. La empresa hace mediciones nacionales desde hace muchos años y que, desde 2016, agregó el capítulo provincial y rosarino. Según el profesional, en Santa Fe sigue habiendo un escenario de tres tercios (Frente Progresista, peronismo y Cambiemos) de cara a las elecciones de 2019.

¿Cambió el escenario político en la provincia de Santa Fe por la crisis económica?

—Sí, la crisis cambiaria y todos los hechos que ésta ha generado han impactado tanto en expectativas como en la evaluación de la gestión de Cambiemos y, por ende, en el resto de las representaciones políticas.

—¿Vuelve a haber en el territorio provincial un escenario preelectoral de tres tercios, como en 2015?

—Desde que nosotros venimos midiendo la provincia —fines de 2016— nunca pudo afirmarse que ese escenario de tercios tan claramente expresado en la elección a gobernador del 2015 se haya desconfigurado. Sí es verdad que esos tercios tenían un comportamiento de "tercios imperfectos", es decir, sumaban cerca de 80% en total pero repartido en manera desigual entre el Frente Progresista, Cambiemos y el FPV, tal como se vio expresado en los resultados de octubre pasado. Nuestras últimas mediciones nos dan un equilibrio de esos tercios en guarismos similares producto de la merma notable de Cambiemos.

—¿Si se recompone la economía, Cambiemos puede volver a ser el preferido para la Gobernación?

—La experiencia indica que ningún gobierno pierde elecciones si la percepción de la economía por parte de la sociedad es positiva. Sin embargo ni las expectativas de la sociedad, que nosotros medimos, ni la mirada que uno puede construir a partir de los datos de la realidad dan fundamento a pensar que tal escenario de recuperación de la economía es de alta probabilidad, ergo...

—¿El Frente Progresista y el peronismo no se disputan votos entre sí, y eso puede favorecer al macrismo llegado el caso?

—En principio no. El socialismo y Cambiemos comparten representación sobre todo en los grupos etarios mayores a 45 años. Sin embargo, este análisis se ha dado en un contexto dónde la oposición al gobierno nacional en la provincia era inferior al 40%. Si la oposición al gobierno nacional se expande, cómo empieza a suceder, habría que evaluar cuánto de ese comportamiento opositor encuentra representación en el socialismo o busca otra expresión.

—¿Cómo incide Rosario en las chances de quien quiera ser candidato a gobernador?

—La ciudad de Rosario tiene uno de cada tres votos de la provincia. En un escenario de tercios, es prácticamente imposible ser gobernador si se pierde en Rosario por una diferencia mayor a los 6/7 puntos Además, el comportamiento electoral del departamento Rosario se expande de manera regular y éste expresa cerca del 45% del padrón provincial. Mientras las opciones competitivas sean tres, ningún candidato puede alcanzar la famosa Casa Gris si en el camino lo muerden los leones del Palacio Municipal.

—¿Rosario es la ciudad en la que peor mide Macri?

—Sí.

—¿Lifschitz está bien en Rosario?

—El gobernador tiene una imagen pareja en toda la provincia aunque quizás sea en Rosario dónde se dan sus números menos felices, todo esto dentro de una media provincial signada por una aprobación de su gestión clara pero no intensa.

—¿En sus encuestas se registra también el dato de que Macri cae, pero no crece ningún opositor, salvo Cristina?

—Aquí, la pregunta a hacerse es si algún actor político va a poder expresar esta nueva demanda de oposición o simplemente la sociedad tendrá que elegir entre las mismas opciones que se le han presentado en los últimos años, aunque ahora con un escenario económico diametralmente distinto y con los actores conocidos desde siempre pero hoy en distintos lados del mostrador.

—¿El peronismo no le hace un gran favor a Macri al evaluar unas primarias sin Cristina adentro?

—Permítame primero agradecerle por aquí a toda la gente que se toma el trabajo de contestar una encuesta, nos permiten trabajar y permiten interpretar genuinamente sus demandas. Y hago este agradecimiento, porque hay que empezar a escuchar a la sociedad en su expresión y no desde las categorías que analistas y políticos quieran darle de prepo a sus demandas. Para no dejar a esta pregunta huérfana de respuesta, le diría que si aquellos que tienen que expresar la oposición a Macri (porción de la sociedad que hoy es mayoritaria) no encuentran un mecanis mo eficiente para darle a esa demanda de representación potencia electoral, una minoría consolidada, tiene chances de alcanzar la reelección. Se daría aquello de "la democracia esta sobrevalorada", que expresa el notable Frank Underwood.

—¿Hay Vidal sin Macri, o al margen de la caída del presidente en las encuestas, la gobernadora no modifica sus variables?

—Es difícil predecirlo, porque los encuestadores tenemos datos de hoy para interpretar el hoy y las elecciones son dentro de un año largo. Lo que sí es evidente es que la caída de Macri arrastra a todas sus figuras en todos los distritos, y que Vidal no escapa a esa tendencia, por más que tanto ella como Rodríguez Larreta mantengan, aún en la caída, mejores imágenes que el presidente Macri.

—¿Hay algún referente del peronismo federal que tenga valores interesantes en números como para convertirse en alternativa?

—En principio no, y por lo expresado anteriormente. La oposición que no se encuentra expresada en CFK es un dato nuevo del humor social y se encuentra en el universo de aquellos que votaron a Cambiemos, y hoy no lo votarían de nuevo. Y que probablemente hayan votado a Cristina en el 2011. Hay quienes buscan interpretar a ese sector pero todavía no emerge con claridad en un escenario electoral.

—¿Hay un escenario político nacional proclive a la aparición de un outsider, tipo Tinelli?

—Siempre "lo nuevo" es un disruptivo en escenarios políticos dónde el oficialismo está perdiendo potencia electoral. Sin embargo, eso "nuevo" hoy debería transitar un escenario de la oposición dónde CFK tiene una cuota mas que importante de la misma prácticamente sellada. Ahora bien, si el intento de "lo nuevo" viene de mano del oficialismo (me permito pensar en esa cena de estos días entre Macri y Tinelli, extrañamente sin fotos y que se filtró oficiosamente en los grandes medios de comunicación) habría que medirlo una vez puesto en escena, tal gambito político.