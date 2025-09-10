Confirmaron que la comisión Investigadora de $Libra citó a Karina Milei

La secretaria General de la Presidencia fue convocada para "el 23 o el 30 de octubre". No descartan llamar a la funcionaria por la fuerza pública en caso de que no concurra al Congreso

La comisión investigadora de la estafa $Libra avanzó con la citación de la hermana del presidente.

La diputada nacional Julia Strada (Unión por la Patria, UP) confirmó este miércoles que la comisión Investigadora de la criptoestafa $Libra citó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , para “el 23 o el 30 de octubre” próximos . Y adelantó que hay jurisprudencia para que, si no concurre, la funcionaria sea convocada “por la fuerza pública” .

“Le dimos dos opciones, el 23 o el 30 de octubre, y estuvimos revisando antecedentes. En marzo de 2023 la comisión de Juicio Político, frente a tres citaciones en donde el convocado se ausentó, le pidió al juzgado que lo llame por la fuerza pública, con lo cual recorreríamos ese camino teniendo el antecedente” , aseveró.

La legisladora dijo que el aspecto central que se está investigando es el de “los pagos previos” al lanzamiento de la criptomoneda y puntualizó que “esa es la plata, la ruta del dinero que hay que seguir” .

“La ruta, para mí, termina en Karina Milei. Estoy segura de eso” , afirmó la legisladora peronista.

Strada se refirió de ese modo a la investigación parlamentaria de la criptomoneda $Libra, lanzada el 14 de febrero pasado y promocionada por el presidente Javier Milei, que horas después dejó miles de inversores damnificados en diversos países del mundo.

La diputada resaltó que tras meses de estar trabado en su funcionamiento, la comisión investigadora “ya funciona y tiene autoridades” y criticó la actuación del fiscal federal Eduardo Taiano, cuyo desempeño calificó como “muy pobre”.