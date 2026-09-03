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Milei busca blindar la soberanía de la Argentina en las Islas Malvinas

En cadena nacional, el presidente anunció sanciones para petroleras en el archipiélago, la creación de una base naval en Tierra del Fuego y un consejo de seguridad

3 de septiembre 2026 · 21:49hs
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Javier Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego.

Foto: Archivo / La Capital

Javier Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base en Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei anunció este jueves sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas, entre otras medidas, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido. Y convocó a la dirigencia “política, económica y social” del país a mostrar un “frente unido” en la causa por la soberanía del archipiélago austral.

El primer mandatario habló en cadena nacional y detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base militar en Tierra del Fuego.

“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación” de la zona, indicó.

Milei confirmó que el gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales, para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Malvinas.

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.

En el mensaje, Milei anunció: "Firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

En tanto, el presidente apuntó al Reino Unido y dijo que "es claro que transitan un camino de declive", en contraposición a la Argentina.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, expresó el mandatario en el inicio de su mensaje.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el presidente.

A su entender, "eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, subrayó Milei.

Un "frente unido"

Asimismo, Milei convocó a la dirigencia “política, económica y social” de la Argentina a mostrar un “frente unido” en la causa por la soberanía de las Malvinas.

“Este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo como Nación y como sociedad. Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, expresó por cadena nacional.

La previa de la cadena nacional

El presidente había llegado a la Rosada minutos antes de las 16, tras una breve visita oficial a Santiago de Chile.

El rodaje del mensaje sufrió una demora superior a una hora debido, en parte, a un encuentro previo de Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el premio Nobel de Economía James Heckman y la rectora de la Ucema, Carola Pessino.

Durante la grabación en Balcarce 50 estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los restantes miembros de su gabinete. Lo propio hicieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Detrás de escena siguieron las acciones el asesor Santiago Caputo, el vocero Adrián Ravier y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Casi en paralelo, el gobierno había difundido un comunicado en el que sostuvo que el presidente de Chile, José Antonio Kast, ratificó el “respaldo” del país trasandino a “los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur y los espacios marítimos circundantes”, al tiempo que sumó al Reino Unido a un llamado a reanudar las negociaciones al respecto.

Asimismo, la Argentina y Chile le pusieron punto final a la controversia por el estrecho de Magallanes.

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