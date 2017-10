En la localidad de Rams ganó un candidato preso por abigeato

Un candidato a jefe comunal de Esteban Rams, una pequeña localidad ubicada sobre la ruta provincial 2, en el departamento 9 de Julio, pese a estar detenido por el robo de ganado desde agosto, le ganó por apenas cinco votos a su inmediato competidor.

Efectivamente, la insólita situación planteada en esta comuna de 311 pobladores y ubicada a 417 kilómetros al noroeste de Rosario indica que Fernando Daniel Vera, candidato por el Frente Progresista obtuvo 80 votos (el 50,65 por ciento) contra los 75 (47,47 por ciento) del candidato Frente Justicialista, José Luis Malagueño.

El problema sin embargo reside en que el pasado 30 de agosto Vera fue detenido junto a otros dos cómplices acusado de abigeato —robo de ganado— y de fraude a través de contratos.

Según trascendió, el candidato —ahora preso— y los otros dos delincuentes fueron a caballo hasta el portón de un campo y cortaron el alambre. De acuerdo con la Justicia, arrearon los animales —unas 35 vacas y 28 terneros— unos 16 kilómetros hasta el predio "La Itatí". Ahí fue cuando todo se complicó: efectivos de la Guardia Rural Los Pumas advirtieron qué sucedía y los persiguieron. Sin embargo, los vecinos tuvieron que votar y no dudaron: Vera es el nuevo jefe comunal.

A raíz de la novedad, LaCapital consultó sobre la situación al secretario electoral provincial, Roberto Pascual, quien consideró que "al momento en que oficializamos las listas, el candidato ganador estaba libre; no había sido encontrado cometiendo el abigeato; por lo tanto, el Tribunal electoral, cuando oficializa la lista, lo hace cumpliendo con todas las prerrogativas de la ley".

Consultado sobre qué sucede ahora dijo que "no es potestad de Tribunal electoral permitirle o no asumir a ese candidato, porque no está condenado, sino procesado. Finalmente la Justicia será la que dirá si esa persona cometió o no el delito. Pero hay que considerar que a la justicia electoral esos son aspectos que no le competen. Si las justicia electoral se expidiese al respecto estaría trabajando mal".

Finalmente, el funcionario expresó que en caso de ser condenado, "quedara en manos de la comisión comunal la decisión de si acepta o no los títulos de este señor, según sus reglamentos. A lo mejor la misma comisión comunal no le permite asumir, pero eso está más allá de la competencia de este tribunal".

Ubaldo Guido Mauro