Están más preocupados por los números que por los nombres. Ese parece ser un pensamiento que comparten el gobernador electo Omar Perotti y el futuro intendente Pablo Javkin. Los dos se tomarán un tiempo para definir a sus equipos de gestión. “Después de agosto”, dijo uno. “A fines de octubre”, respondió el otro. Ambos aducen que tienen tiempo. La transición es la más larga de la historia santafesina y tienen tareas previas que les resultan prioritarias.

Perotti ya dio un paso al definir a su equipo para la transición. Dos senadores (Calvo y Traferri) y dos diputados (Mirabella y Busatto) que no tienen objeciones porque responden a sus cercanías o representan a los sectores que le ayudaron a ganar la Gobernación. A ellos se agrega Rubén Michlig, que ya estuvo en el traspaso entre el último gobernador peronista (Jorge Obeid) y el primer socialista (Hermes Binner).

Para mañana ese equipo tiene prometido un llamado del ministro de Gobierno, Pablo Farías, para determinar la fecha y hora del primer encuentro con los referentes de la actual gestión de Miguel Lifschitz. Ahí se empezarán a ver los temas de la transición.

Al peronismo le preocupa la caja. No sólo que le dejen los fondos que tuvo Binner cuando asumió en 2007, sino que no se viole la ley de responsabilidad fiscal, que establece que en el último semestre del año del fin del mandato no se pueden realizar incrementos del gasto corriente.

Dos datos encendieron las alarmas, aunque dicen tener muchos más. Uno fue el anuncio del recambio de luces Led para 247 localidades de la provincia. “Le hicieron firmar a los intendentes y presidentes de comuna un compromiso por unas luces que no fueron compradas aún, porque están sujetas a un crédito que debe ser autorizado por el gobierno nacional”, explican sorprendidos.

El otro dato que no les gustó no podrán reclamarlo porque fue antes de las elecciones. Para pagar el aguinaldo el 13 de junio, antes de los comicios, el gobierno santafesino pidió un adelanto al banco a un interés del 82 por ciento, con lo que se pagaron 25 millones de intereses.

“No queremos cogobernar”, aclaran los peronistas, “pero no vamos a permitir actos que violen la ley o comprometan el futuro. Lo que es imprescindible se hará, obviamente, pero para el resto tendrán que consultar”, advirtieron.

Cuando les contestan que no se apuren porque la transición es larga, responden: “El primero que empezó a hablar de transición fue Lifschitz cuando reunió a su bloque de 28 diputados que va a asumir el 10 de diciembre. Para eso falta el mismo tiempo”.

Cinco nombres

En cuanto a los nombres del gabinete de Perotti, ya empezaron a circular varios, aunque desde las cercanías del actual senador nacional y gobernador electo se aclara que todavía no hay nada definido. Ni siquiera si se mantendrá el actual esquema de ministerios, o si se los reducirá.

Lo que sí parece seguro es que Michlig, el único integrante de la mesa de transición que no tiene mandato legislativo, formará parte del gabinete. Si no se crea el cargo de ministro coordinador, podría ser un nombre que no desentone en Gobierno, pero es prematuro adelantar eso.

También les ofrecerán integrar el gobierno a quienes ayudaron a la victoria del peronismo, como los integrantes de la fórmula que compitió en la interna: María Eugenia Bielsa y Danilo Capitani. Al actual senador oriundo de Gálvez, que resignó su banca en el Senado provincial en esta movida política interna, podrían ofrecerle el ministerio de Desarrollo Social.

A la ex precandidata a gobernadora se la mencionaba para encabezar la lista de diputados nacionales del peronismo. Trascendió que le ofrecieron el segundo lugar y no aceptó. “El cierre de listas en Santa Fe fue una decisión política que se aplicó en casi todo el país. Y nosotros no objetamos esa decisión”, dice ella con elegancia cuando se le pregunta por el tema, negando que haya habido un ofrecimiento concreto. “Sólo existió una charla con Marcos Cleri”, admite.

Bielsa dijo en la campaña que no iría al gabinete si perdía. Habría que ver si la convencen. El propio Perotti declaró públicamente que sería un lujo tenerla en su equipo.

Otro nombre que suena para un cargo es el de otro postulante que perteneció a Encuentro por Santa Fe. Se trata del candidato suplente del electo senador Marcelo Lewandowski, Miguel Rabia, quien podría cumplir altas funciones en el ministerio de Salud. Ya ocupó la jefatura del Area 8 durante el gobierno de Obeid. Para esa cartera se mencionan varios nombres en general vinculados al ex ministro de Salud de Cristina Fernández, Ginés González García.

Para ese sector también suenan otros que, según se dice en cercanías del gobernador electo, “se nombran solos”.

Uno que seguramente estará en el futuro gabinete provincial es Roberto Sukerman, tras su excelente elección para la Intendencia de Rosario. Trascendió en las últimas horas que su probable designación fue sondeada con la Corte Suprema de Justicia, algo que suele ser de rigor por tratarse del único ministro que trabaja con otro poder del Estado.

El propio Sukerman negó que haya tenido un ofrecimiento para ser ministro de Justicia, pero no descartó que pueda participar del gobierno si se lo proponen. Es más, parece lógico que eso ocurra después del acompañamiento que realizó durante la campaña al candidato a gobernador. Fue de los tres principales postulantes a intendente el que acompañó de la manera más clara y definida al candidato a gobernador de su partido.

Lo único que se analiza en relación a Sukerman es si tendrá la aceptación de la corporación judicial, algo que sí tiene el actual ministro socialista por ejemplo.

Las consultas de Javkin

Pablo Javkin fue bastante explícito a la hora de negar cualquier nombre para su gabinete. Contó que se está dedicando a tener una ronda de reuniones con sectores e instituciones de la ciudad y “tratando de convencer a alguna gente”.

Antes tiene una tarea ardua. Admitió que recién está consultando los organigramas de funcionarios y empleados, donde ya advirtió que en varias áreas hay cuatro ex directores que vuelven de la provincia, como es el caso de Higiene Urbana.

También tendrá que analizar la situación de varios empleados de planta permanente que están en funciones y que va a tener que reubicar. Uno de ellos es el actual secretario de Gobierno, Gustavo Leone.

Además retornan al municipio porque revistan como personal de planta y tenían licencia por cargo político varios pesos pesados del área de Salud. Como el senador Miguel Cappiello y la actual ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, entre otros varios. En total, los que vuelven de la provincia al municipio son 130 funcionarios.

Rechazó la única versión difundida de nombres para su elenco. Se mencionaba al ex rector de la Universidad, Héctor Floriani, quien probablemente participe en algún espacio del futuro gobierno municipal, pero no como secretario de Planeamiento, tal como se mencionó y tantas veces le preguntaron al futuro intendente.

Antes de definir a su equipo, Javkin se tomará algunos días de descanso, sabiendo que serán sus únicas vacaciones en los próximos cuatro años.