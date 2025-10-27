Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

El Xeneize visitará al Guapo en un duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura y buscará encaminarse en el torneo y en la búsqueda de un lugar en la próxima Copa Libertadores

Boca viene de perder en La Bombonera frente a Belgrano y este lunes ante Barracas Central tendrá la chance de superar a River en la tabla anual con la mirada puesta en la Copa Libertadores. El equipo ahora dirigido por Claudio Ubeda - quedó al frente tras el fallecimiento de Miguel Russo - se pondrá al día con este cotejo pendiente de la fecha 12 de la LPF.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de perder ante Independiente Rivadavia (Mendoza) por las semifinales de Copa Argentina el pasado viernes 24 de octubre y al igual que el Xeneize sólo tienen el torneo Clausura como única competencia para campeonar.

Esta semana finalizará con el desarrollo de la fecha 14 del fútbol argentino , aunque todas las miradas ya apuntan a lo que será la jornada 15: allí se llevará a cabo el superclásico entre los dos equipos más importantes del país y el que pierde, podría quedarse sin Copa Libertadores en 2026.

El encuentro se jugará a las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia y se podrá ver por ESPN Premium.

>>Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Mientras el Guapo busca una victoria para mantenerse en zona de playoffs, el Xeneize quedó décimo tras la última derrota, y necesita ganar para meterse entre los ocho mejores pero también para sumar para la tabla anual.

Probables formaciones

Barracas Central: Ledesma, Barrios, Insúa, Demartini, Rak, Jappert, Ruiz, Tapia, Miloc, Candia y Bruera.

Boca Juniors: Marchesín, Blanco, Costa, Di Lollo, Barinaga, Paredes, Battaglia, Palacios, Aguirre, Merentiel, Giménez.

Dónde ver Barracas Central vs Boca

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.