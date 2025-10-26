La Capital | Política | Búnker

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Pocos dirigentes, algunos militantes y mucha preocupación tras el triunfo de La Libertad Avanza y un lejano tercer puesta para la lista de Gisela Scaglia

26 de octubre 2025 · 21:02hs
Felipe Michlig aseguró que se acompañará a La Libertad Avanza pero no en las medidas que perjudiquen a las provincias.

Felipe Michlig aseguró que se acompañará a La Libertad Avanza pero "no en las medidas que perjudiquen a las provincias".

El búnker de Provincias Unidas santafesino reflejó el duro golpe electoral de este domingo. Poco antes de las nueve de la noche y tras los datos de las mesas testigo, el clima del espacio ubicado en Puerto Norte, en Rosario, se resumió en pocos dirigentes, algunos militantes y mucha tensión.

Ni el gobernador Maximiliano Pullaro ni la vicepresidenta y candidata a diputada por Provincias Unidas se hicieron presentes en el bunker en Puerto Norte. Se espera que los discursos de los dirigentes se den después de las 21, cuando se conozcan los datos de las mesas escrutadas.

Sin embargo, el clima imperante es de la preocupación y la tensión tras el triunfo libertario y el tercer puesto de Provincias Unidas. En este sentido, el senador provincial Felipe Michlig aseguró que se acompañará a La Libertad Avanza pero "no en las medidas que perjudiquen a las provincias". Asimismo, Cristian Cunea sostuvo: "Provincias Unidas es una fuerza que tiene tan sólo dos meses y sufrió la polarización nacional"

>>Leer más: Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Por su parte, el presidente del Partido Socialista y referente de Provincias Unidas, Joaquín Blanco, el espacio oficialista nacional se habría impuesto con el 38% de los votos.

En una conferencia brindada pasadas las 20.30, Blanco detalló que los datos surgen de una muestra de 257 mesas distribuidas en toda la provincia, lo que —según explicó— “permite tener un diagnóstico preciso y una tendencia que, a nuestro modo de ver, ya es definitiva”.

“Nuestras mesas testigo indican que La Libertad Avanza ganó la provincia de Santa Fe con el 38% de los votos, que Fuerza Patria se ubica en segundo lugar con el 27%, Provincias Unidas en tercer lugar con el 18% y el Frente Amplio por la Soberanía en cuarto lugar con el 3%”, afirmó el dirigente socialista.

Noticias relacionadas
El búnker está ubicado en Anchoris al 1600.

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Diego Santilli se mostró confiado de que LLA recorta la distancia con el peronismo en provincia de Buenos Aires

Diego Santilli, optimista sobre los resultados en Buenos Aires: "Nos llegan datos de que estamos descontando"

Militantes de La Campora ya se encuentran en el bunker de Fuerza Patria

Clima de extrema cautela en el búnker de Fuerza Patria en Rosario

elecciones legislativas: la libertad avanza gana en santa fe, segun datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Lo último

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Diego Santilli, optimista sobre los resultados en Buenos Aires: Nos llegan datos de que estamos descontando

Diego Santilli, optimista sobre los resultados en Buenos Aires: "Nos llegan datos de que estamos descontando"

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

El socialista Joaquín Blanco informó una muestra de 257 mesas testigo. Fuerza Patria quedó segunda y Provincias Unidas tercera.

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial
Euforia en el búnker libertario de Rosario a la espera de los primeros resultados de las elecciones
Política

Euforia en el búnker libertario de Rosario a la espera de los primeros resultados de las elecciones

Clima de extrema cautela en el búnker de Fuerza Patria en Rosario
Política

Clima de extrema cautela en el búnker de Fuerza Patria en Rosario

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Comprá campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial tras el cierre de las elecciones legislativas
Economía

"Comprá campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial tras el cierre de las elecciones legislativas

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Rosario estrenó la renovación del Pasaje Juramento y de las fachadas del Palacio Municipal y la Catedral

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Ovación
Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Por Carlos Durhand
Ovacion

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Central transita su mejor año en la historia jugando en condición de visitante

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Rugby: con el ascenso al Top 14 de la Urba, Atlético del Rosario reafirmó su identidad

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Un sábado frustrado de Franco Colapinto en México pero con la certeza de estar a la altura

Policiales
Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros
Policiales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

La Ciudad
La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse
La Ciudad

La UNR ofrece 206 plazas en sus residencias para los estudiantes del interior: cómo anotarse

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Maestras jardineras, una vocación no siempre suficiente para elegir la carrera

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Sexualidad y pareja: cuando el deseo está atado a la crisis económica

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Rosario ya tiene siete barrios que se perfilan como polos gastronómicos

Del Frade: Santa Fe tiene que dar un mensaje claro de las voces que quiere para representar a su pueblo
Política

Del Frade: "Santa Fe tiene que dar un mensaje claro de las voces que quiere para representar a su pueblo"

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo
politica

La madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Milei votó y saludó a sus simpatizantes sin realizar declaraciones a la prensa
Política

Milei votó y saludó a sus simpatizantes sin realizar declaraciones a la prensa

Pullaro: Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte del país
Política

Pullaro: "Es momento de que la sociedad hable y diga cuál va a ser el norte del país"

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Comicios con sabor a plebiscito y final abierto en Santa Fe

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene
Política

Diputados: cuánto arriesga cada fuerza y la polarización que viene

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos
Política

Llegan nuevos nombres al Senado y se retiran varios históricos

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo templado y despejado como anticipo de una semana otoñal

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Scrabble, un deporte de la mente que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
Policiales

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad

Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación