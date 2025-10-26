Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Pocos dirigentes, algunos militantes y mucha preocupación tras el triunfo de La Libertad Avanza y un lejano tercer puesta para la lista de Gisela Scaglia

Felipe Michlig aseguró que se acompañará a La Libertad Avanza pero "no en las medidas que perjudiquen a las provincias".

El búnker de Provincias Unidas santafesino reflejó el duro golpe electoral de este domingo. Poco antes de las nueve de la noche y tras los datos de las mesas testigo, el clima del espacio ubicado en Puerto Norte, en Rosario, se resumió en pocos dirigentes, algunos militantes y mucha tensión.

Ni el gobernador Maximiliano Pullaro ni la vicepresidenta y candidata a diputada por Provincias Unidas se hicieron presentes en el bunker en Puerto Norte. Se espera que los discursos de los dirigentes se den después de las 21, cuando se conozcan los datos de las mesas escrutadas.

Sin embargo, el clima imperante es de la preocupación y la tensión tras el triunfo libertario y el tercer puesto de Provincias Unidas. En este sentido, el senador provincial Felipe Michlig aseguró que se acompañará a La Libertad Avanza pero "no en las medidas que perjudiquen a las provincias". Asimismo, Cristian Cunea sostuvo: "Provincias Unidas es una fuerza que tiene tan sólo dos meses y sufrió la polarización nacional"

Por su parte, el presidente del Partido Socialista y referente de Provincias Unidas, Joaquín Blanco, el espacio oficialista nacional se habría impuesto con el 38% de los votos.

En una conferencia brindada pasadas las 20.30, Blanco detalló que los datos surgen de una muestra de 257 mesas distribuidas en toda la provincia, lo que —según explicó— “permite tener un diagnóstico preciso y una tendencia que, a nuestro modo de ver, ya es definitiva”.

“Nuestras mesas testigo indican que La Libertad Avanza ganó la provincia de Santa Fe con el 38% de los votos, que Fuerza Patria se ubica en segundo lugar con el 27%, Provincias Unidas en tercer lugar con el 18% y el Frente Amplio por la Soberanía en cuarto lugar con el 3%”, afirmó el dirigente socialista.