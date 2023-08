Agustín Rossi dijo que el triunfo de Javier Milei "es un peligro para la democracia"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, dijo que se debe conovar a todos los demócratas para que "este peligro (por Javier Milei) no llegue a gobernar la Argentina".

" Este tipo (en referencia a Milei) es un peligro para la democracia argentina. Tenemos la obligación de convocar a todos los demócratas para que este peligro no llegue a gobernar la Argentina ", afirmó Rossi.

"Tenemos que transmitir que no es solo un número el de 30.000 detenidos-desaparecidos. Fueron siete años de persecución, en los que salías de tu casa y no sabías si volvías, donde no tenías posibilidades de decir nada. Tenemos que transmitir esos valores al conjunto de la sociedad. Estos tipos defienden a Videla", aseveró el jefe de Gabinete.