La Capital | Política | Gisela Scaglia

Gisela Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

La vicegobernadora y diputada electa de Provincias Unidas llamó a impulsar reformas claves y apuntó contra el kirchnerismo

26 de octubre 2025 · 22:21hs
Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro tras los resultados de las elecciones

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro tras los resultados de las elecciones

La vicegobernadora de Santa Fe y futura diputada nacional, Gisela Scaglia, definió el resultado electoral de Provincias Unidas como “una elección que habla del camino que la Argentina quiere y necesita”. Desde el búnker del Bioceres Arena, en Rosario, la dirigente agradeció el acompañamiento de los votantes y planteó un mensaje político centrado en el federalismo productivo y la necesidad de avanzar en reformas estructurales.

“Le decimos a toda la Argentina y a toda Santa Fe que vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más. Hicieron una muy mala elección y eso demuestra que el país eligió otro rumbo”, afirmó Scaglia, al analizar los resultados del escrutinio provisorio.

Compromiso con el interior productivo

Scaglia, que encabezó la lista de Provincias Unidas y asumirá su banca en diciembre, aseguró que el espacio seguirá defendiendo “la producción, el campo, el trabajo y el interior productivo”.

“Vamos a estar en el Congreso discutiendo una reforma laboral, una reforma del Código Penal y una reforma tributaria, porque son temas que la Argentina necesita y no puede seguir postergando. Ojalá haya políticas de sensatez, y ahí estaremos nosotros, con la mirada del interior productivo dando esos debates”, sostuvo.

La vicegobernadora, referente del PRO santafesino y figura clave dentro del frente que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, subrayó que el rol de su bancada será acompañar los proyectos “que impulsen el desarrollo y fortalezcan la institucionalidad”.

>> Leer más: Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"

Agradecimiento y mensaje a la militancia

En su discurso, Scaglia también dedicó un mensaje a los equipos de campaña y a los votantes que respaldaron la propuesta de Provincias Unidas.

“Quiero agradecer a todos los que militaron, a cada persona que me abrió la puerta de su casa, y a cada localidad que nos recibió. Vamos a seguir trabajando junto al gobierno de la provincia, porque demostramos que se puede hacer obra pública sin corrupción, que se puede pensar en una mejor educación y dar una batalla grande contra el narcotráfico”, destacó.

Una provincia que busca proyectarse al país

En el tramo final de su intervención, la dirigente aseguró que el desempeño de Provincias Unidas confirma que “Santa Fe es un ejemplo de gestión y de federalismo posible”.

“Esta provincia sigue siendo la mejor en términos de gestión, y estoy muy orgullosa de representarla”, concluyó Scaglia, en medio de los aplausos de la militancia y de los funcionarios provinciales presentes en el Bioceres Arena.

El mensaje marcó el cierre de una jornada que dejó a Provincias Unidas como tercera fuerza provincial, con dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y una proyección política que busca trascender los límites del distrito santafesino.

