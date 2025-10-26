La Capital | Política | Karina Milei

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Aclaró que aún no tenía números del escrutinio provisorio y destacó el desempeño de la boleta única

26 de octubre 2025 · 20:52hs
La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, aseguró que en el partido están "muy contentos" con la elección de medio término de este domingo, aunque aclaró que aún no tenía los números del escrutinio provisorio.

“Nosotros estamos muy contentos", resaltó Karina Milei junto a Martín Menem aproximadamente a las 19, una hora después del cierre de la votación, y destacó que "La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos”.

También destacó la implementación de la boleta única. "No tuvimos ninguna queja, y ustedes saben que este es un logro de este gobierno”, remarcó sobre el debut del sistema electoral a nivel nacional.

Frente al hotel Libertador porteño, donde el oficialismo montó su búnker, remarcó que van a "seguir esperando los números" del recuento provisorio, y señaló: “Agradecemos también a todos los fiscales que están cuidando los votos, les agradezco mucho a todos”.

