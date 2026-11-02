En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos

Para bien y para mal, el presidente es la figura central de los comicios de este martes. Pero sus propias decisiones y declaraciones no ayudan a su partido

Para el presidente Donald Trump, las elecciones de este martes giran en torno a él. Para sus colegas republicanos, el riesgo es que los votantes estén de acuerdo.

Las elecciones de mitad de mandato casi siempre funcionan como un referéndum sobre el partido del presidente, y por lo general se producen derrotas. Pero las decisiones de Trump de imponer aranceles, iniciar una guerra y supervisar extravagantes remodelaciones en Washington —en gran medida sin consultar al Congreso— hicieron más difícil para los republicanos sortear esos históricos vientos en contra.

Existe una conexión directa entre las acciones de Trump y el encarecimiento del combustible y los alimentos, y una inflación persistentemente elevada.

Los republicanos no pueden culpar a administraciones pasadas por las consecuencias de esas decisiones cuando Trump se las atribuyó de manera tan enfática. Tampoco pueden distanciarse con facilidad de un presidente impopular que exige lealtad y que con frecuencia les dice a los votantes que la economía está perfectamente bien.

El principal activo político es también un lastre

En prácticamente cada momento clave antes de las votaciones del 3 de noviembre, Trump complicó la tarea de proteger las mayorías republicanas en el Congreso.

La guerra con Irán está “haciendo exponencialmente más difícil para los republicanos conservar la Cámara y el Senado”, afirmó en un debate el representante Derrick Van Orden, de Wisconsin, uno de los republicanos más vulnerables en la Cámara de Representantes, al tiempo que señaló su apoyo al esfuerzo.

Los republicanos tuvieron una ventaja clara: el dinero.

Los grupos políticos de Trump gastaron casi 277 millones de dólares para impulsar a los republicanos desde septiembre, una cifra asombrosa que pone a este año en camino de convertirse en la elección legislativa más cara de la historia.

Pero quizá no sea suficiente para llevar al Partido Republicano a la victoria.

Entre impuestos y guerras

Los impuestos de Trump a las importaciones alteraron la economía agrícola y desencadenaron una guerra comercial con Canadá, lo que puso a los republicanos a la defensiva en contiendas al Senado desde Iowa, Michigan y Kansas hasta Nebraska, Ohio y Maine. La guerra con Irán, que él dijo que terminaría en semanas, continuaba ocho meses después sin una estrategia clara para concluirla, en marcado contraste con su promesa de no involucrarse en conflictos en Oriente Medio.

“Las acciones de esta administración son directamente responsables del aumento de los costos”, declaró el expresidente demócrata Barack Obama en Ohio.

Trump mostró poca empatía hacia los estadounidenses que luchan con el aumento de los costos. Desestimó los problemas económicos como un “engaño” y dijo en un encuentro en Georgia que no le "importa un carajo” la crítica por los precios de la nafta, incluso mientras celebraba las ganancias de las empresas petroleras y gasíferas de Estados Unidos.

Mientras tanto, él se volvió mucho más rico, al obtener 1.200 millones de dólares provenientes de negocios de criptomonedas mientras la mayoría de los inversionistas perdió dinero.

Al hacer campaña con demócratas en contiendas competitivas para la Cámara de Representantes recientemente en Virginia, el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg sostuvo que “la corrupción que hemos visto está directamente conectada con el dolor que la gente está sintiendo económicamente”.

“No se pueden separar estas cosas”, señaló Buttigieg, un posible candidato presidencial en 2028.

Lujos presidenciales

Algunos votantes también están molestos por las prioridades de Trump, incluida su lujosa transformación de Washington.

Un salón de baile que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, consideró “probablemente ilegal” se está levantando sobre la Casa Blanca, mientras la administración republicana da señales de que podría comenzar a trabajar en la construcción de un arco triunfal cerca del Cementerio Nacional de Arlington más adelante esta semana. Trump dijo que desafiará a un juez federal y avanzará más adelante con planes para cerrar un parque a lo largo del río Potomac que durante mucho tiempo sirvió para realizar picnics familiares y paseos en bicicleta, que se convertiría en un campo de golf “de clase mundial”.

Históricamente, las elecciones de mitad de mandato son difíciles para el partido del presidente.

En la elección intermedia pasada de Trump, en 2018, los demócratas ganaron 40 escaños en la Cámara baja, y ganaron 31 durante el segundo mandato del republicano George W. Bush en 2006. Los republicanos, por su parte, sumaron 63 escaños en 2010 durante el gobierno de Obama, pero voltearon menos de 10 en 2022 con el presidente demócrata Joe Biden.

La redistribución de distritos redujo el número de distritos de la Cámara de Representantes verdaderamente competitivos, pero Trump añadió dificultades para el Partido Republicano al intervenir en varias contiendas al Senado de maneras que, en última instancia, podrían borrar su mayoría. En Texas, el senador republicano saliente John Cornyn advirtió que el elegido por Trump en las primarias de este año, el fiscal general del Estado Ken Paxton, es débil frente al demócrata James Talarico, un legislador estatal.

“Incluso en lugares como Texas, que son bastante republicanos, tenemos candidatos defectuosos que creo que la van a tener difícil”, expresó Cornyn.

Números preocupantes

Aproximadamente un tercio de los adultos de Estados Unidos aprueba la manera en que Trump está manejando la presidencia, según un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Eso es más bajo que la aprobación de Biden en los sondeos de AP-NORC justo antes de las elecciones de mitad de mandato, así como la aprobación de Trump en su primer mandato, que se situaba alrededor del 40 % poco antes de las votaciones intermedias.

En octubre de 2006, alrededor del 37 % de los adultos de Estados Unidos aprobaba el desempeño de Bush, mientras que cerca del 45 % aprobaba el desempeño de Obama justo antes de las elecciones de 2010, según sondeos de Gallup. La pregunta de seguimiento de aprobación presidencial de Gallup, que la firma dejó de usar a principios de este año, formulaba la pregunta de manera distinta y utilizaba un método diferente al de los sondeos de AP-NORC, por lo que los resultados no son directamente comparables.

Cuando sus índices de aprobación caían, presidentes anteriores como Bush y Obama, daban a los miembros de su partido margen para tomar cierta distancia. Trump, por lo general, no da ese tipo de espacio, lo que lleva a los candidatos a dar pasos más sutiles, como eliminar menciones del presidente de sus sitios web.