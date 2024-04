El regreso del impuesto a las Ganancias para los trabajadores también obtuvo dictamen en Diputados

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, no oculta su satisfacción tras haber conseguido dictamen favorable para la vuelta del impuesto a las Ganancias para los trabajadores.

Entre los puntos más salientes se destaca la reversión de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias (de ahora en más Impuesto a los Ingresos Personales ), que tras varias rondas de negociación con los gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista, tendrá un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos para los solteros y en $2.200.000 para los casados con hijos. Volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores con alícuotas que van del 5% al 35%.

Durante el debate en comisión, los sectores de la oposición dura cuestionaron que el oficialismo nunca les giró el texto que finalmente fue dictaminado y además lamentaron que ningún legislador libertario exponga los principales lineamientos del proyecto al inicio de la sesión, como se acostumbra. “No sé si es porque no están convencidos de lo que están votando, si es porque no conocen el proyecto o si les falta pasión”, Itai Hagman, de Unión por la Patria.