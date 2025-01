El gobierno rechazó las acusaciones de Maduro contra el gendarme argentino

“Gallo ingresó a Venezuela de modo legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen” del país caribeño, agregaron.

"Inmediata liberación de Nahuel Gallo"

Asimismo, en el gobierno exigieron, “una vez más, la inmediata e incondicional liberación de Gallo, garantizando su integridad física y psíquica”, como también “el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países”.

“El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expone con rigor las graves irregularidades cometidas por el régimen de Maduro, que utiliza el aparato estatal como herramienta de control político y social para perpetuarse en el poder y obstaculizar los esfuerzos legítimos de la oposición democrática, encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”, continuaron.

Además, manifestaron el repudio a “estos atropellos” e hicieron “un llamado a la comunidad internacional a condenar enérgicamente esos actos criminales y violatorios del derecho internacional”.

Patricia Bullrich contraataca

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el “régimen asesino” de Venezuela que encabeza Maduro acusa “sin pruebas” al gendarme argentino, detenido en ese país el 8 de diciembre bajo cargos de supuesto espionaje.

Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La… https://t.co/QR1hNoy4pl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 7, 2025

“Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin”, publicó Bullrich en su cuenta de la red social X.

La ministra se expresó de ese modo luego de que Maduro afirmara públicamente que Gallo había llegado a Venezuela para participar de un complot que tenía como objetivo asesinar a Rodríguez.