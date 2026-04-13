Programa Formando Capital Humano: cómo funciona el plan del gobierno para impulsar el empleo

El Ministerio lanzó un esquema con vouchers y capacitación laboral para mejorar la inserción laboral y alinear la formación con la demanda productiva

El gobierno nacional lanzó el Programa Formando Capital Humano , una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas con dificultades para acceder al trabajo formal. La medida se oficializó este lunes mediante la resolución 295/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El plan apunta a ampliar el acceso a cursos de formación profesional, con foco en oficios y capacitación tecnológica, y busca facilitar tanto la inserción laboral como el desarrollo de proyectos independientes. La iniciativa reemplaza al programa Volver al Trabajo, ex Potenciar Trabajo.

El Ministerio de Capital Humano diseñó el programa para alinear la formación con las demandas concretas de los sectores productivos. El objetivo central consiste en que los beneficiarios adquieran habilidades que el mercado laboral requiere, mejoren su situación ocupacional o accedan a empleos formales . Además, el programa será financiado con partidas del ministerio encargado de su ejecución.

El programa ofrece cursos de formación laboral y profesional vinculados a distintas actividades económicas . El esquema prioriza capacitaciones que respondan a necesidades reales de la estructura productiva nacional.

Para llevar a cabo el plan, se empleará un sistema de vouchers. Este mecanismo permite que cada beneficiario elija de manera directa la capacitación que mejor se adapte a su perfil. Con este modelo, el Gobierno busca eliminar intermediarios, reducir la discrecionalidad en la asignación de recursos y mejorar la eficiencia del gasto público.

El Ministerio de Capital Humano coordina la oferta formativa en conjunto con instituciones educativas, empresas, sindicatos y organizaciones sociales. A su vez, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social participa en la gestión y supervisión del programa.

La iniciativa también promueve la articulación con provincias y municipios, con el objetivo de lograr una implementación descentralizada y adaptada a las realidades locales.

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Quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que enfrentan dificultades de inserción laboral. Entre los grupos alcanzados se incluyen:

Monotributistas sociales y de categoría A

Empleados del régimen de casas particulares

Trabajadores rurales temporarios o estacionales

Personas desocupadas sin empleo formal registrado

Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta tres salarios mínimos

Por otro lado, la normativa establece exclusiones para garantizar que el beneficio llegue a la población objetivo. No podrán participar quienes: