El modelo de gobierno "abierto y transparente" de Reconquista fue reconocido internacionalmente

La valoración proviene de la Fundación País Abierto y Digital en el marco del programa “Hacia un Gobierno participativo”

La participación en este programa internacional permitirá al equipo municipal acceder a nuevas capacitaciones, intercambiar experiencias con otros municipios y fortalecer las capacidades técnicas en transparencia y participación ciudadana.

La ciudad de Reconquista en el norte provincial, fue seleccionada por su destacado modelo de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana en el marco del programa “Hacia un Gobierno Participativo”, impulsado por la Fundación País Abierto y Digital (PAD), con cofinanciamiento de la Unión Europea (UE) y el acompañamiento académico de la Universidad Austral.

Al comunicar el reconocimiento internacional que recibió la ciudad, el intendente Amadeo Enrique Vallejos destacó que esto “no es producto de la casualidad”, sino que representa la estrategia de gobierno y las desiciones tomadas desde el inicio de su gestión.

“Es una decisión que tomamos desde el primer día: hacer un Estado más abierto, más claro y más cercano a cada vecino . La planificación participativa es nuestra bandera”, afirmó el jefe comunal.

Vallejos subrayó que se trata de un reconocimiento a toda la ciudad que decidió “hacer las cosas de otra manera” . La incorporación al programa permitirá al municipio seguir mejorando, sumar nuevas herramientas digitales y profundizar el camino ya iniciado.

“Creemos en una gestión que rinde cuentas, que abre sus datos y que construye confianza y consensos todos los días. Ese es el rumbo que elegimos y vamos a profundizarlo”, expresó el intendente.

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Modernización de Reconquista

Desde el inicio de su mandato Enri Vallejos y su equipo priorizaron la modernización del Estado local mediante acciones concretas como la implementación de mecanismos de planificación participativa, la realización de talleres donde los vecinos definen las prioridades para la ciudad y planes de acción en diferentes barrios y temáticas.

También destacó la política de apertura de datos públicos y fortalecimiento de la transparencia activa, la rendición de cuentas en forma periódica y la construcción de consensos con la comunidad.

La incorporación de herramientas digitales para acercar la gestión a los ciudadanos, también fue un punto que destacaron desde el municipio.

Este enfoque convirtió a Reconquista en un referente provincial y nacional en materia de buena gobernanza y gobierno abierto. La planificación participativa, en particular, devino en una herramienta clave para el diseño de políticas públicas, involucrando activamente a los vecinos en la definición de proyectos de desarrollo urbano, servicios y mejoras barriales.

Los beneficios del programa

La participación en este programa internacional permitirá al equipo municipal acceder a nuevas capacitaciones, intercambiar experiencias con otros municipios y fortalecer las capacidades técnicas en transparencia y participación ciudadana.

Este reconocimiento posiciona a Reconquista como una ciudad pionera en el norte santafesino que apuesta por una administración más abierta, eficiente y cercana a la gente, generando mayor confianza y legitimidad en la gestión pública.

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