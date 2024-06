El gobierno presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años

El gobierno nacional anunció que enviará al Congreso el proyecto de ley que establece un nuevo régimen penal para adolescentes que cometen delitos . La iniciativa busca bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establecer un máximo de pena de 20 años. Actualmente, la ley establece que no son punibles los menores que no hayan cumplido los 16.

Baja de imputabilidad y pena máxima

Respecto de las penas de 3 a 6 años, el proyecto dice que “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares, prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico”. El máximo de pena impuesto tras un proceso penal, según el proyecto del gobierno, será de 20 años.

>> Leer más: El gobierno nacional anticipó una nueva tanda de despidos de trabajadores del Estado

“Las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas”, expresó el gobierno a través de un comunicado del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la iniciativa.

En ese escrito el gobierno cargó contra “las consecuencias de años de zaffaronismo” que sumadas al "desastre educativo y la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”, dijeron en una clara alusión a la saga de crímenes de trabajadores que sacudió a la ciudad de Rosario en marzo pasado.