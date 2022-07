El gobierno pidió prudencia sobre el informe del Mossad que contradice la investigación del ataque a la Amia

El informe del Mossad publicado por el The New York Times no sólo contradice la investigación llevada adelante por el fiscal Alberto Nisman, sino casi todo lo actuado desde el principio y apunta directamente a la organización terrorista Hezbolá como la autora material e intelectual de los atentados a la embajada de Israel y la sede de la Asociaciòn Mutual Israelita Argentina (Amia). Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, pidió prudencia a la hora de hablar del informe y aseguró que ahora tiene que seguir el camino judicial.

La publicación del The New York Times citó una investigación interna del Mossad, el servicio secreto de Israel, según la cual los atentados fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá, cuyos operativos no estaban vinculados a Irán y no tuvieron la colaboración de ciudadanos argentinos.