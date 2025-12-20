El gobierno nacional asegura que redujo a la mitad la pobreza en dos años de gestión

Lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al presentar el resumen semanal sobre el rumbo de la administración libertaria

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre la baja de la pobreza en base a proyecciones realizadas por el Ministerio de Capital Humano.

A través de una publicación en la red social X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , difundió un nuevo balance detallado de la gestión libertaria en los últimos días, en el que destacó que la pobreza se ubicó en el 27,5% durante el tercer trimestre de 2025 .

Según los datos suministrados por el funcionario, esa cifra (basada en proyecciones del Ministerio de Capital Humano sobre estadísticas del Indec ) implica una reducción interanual de 10,8 puntos porcentuales, encabezando lo que denominó como el “resumen de la semana en nuestra querida Argentina”.

La proyección de Capital Humano fue realizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y la baja interanual mencionada es respecto del tercer trimestre de 2024.

Según el gobierno, ese indicador se redujo 27,3% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, merced a la caída del costo de vida . Siguiendo esa línea, el 27,5% es el menor nivel de pobreza desde mediados de 2018. La clave del descenso se ubica en la desaceleración de la inflación.

El costo de vida descendió del 211%, en 2023, al 117% en 2024. Y cuando concluya 2025 se estima que rondará el 30%.

De acuerdo con los datos oficiales, la indigencia además se redujo al 5,4%, una baja de 3,8 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre del año pasado.

“Desde los inicios de esta gestión la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, destacaron en la cartera de Capital Humano.

En el plano macroeconómico, el informe difundido por Adorni resalta que el PBI creció el 3,3% interanual, impulsado por un ascenso del 5,3% en el consumo privado y del 10,3% en la inversión, mientras que las exportaciones subieron un 10,2%.

En cuanto a las cuentas públicas de noviembre, el jefe de Gabinete dio cuenta de un superávit primario de 2.128.009 millones de pesos y un financiero de $599.954 millones.

Asimismo, el saldo comercial alcanzó los 2.498 millones de dólares, con un aporte del sector energético de u$s 859 millones.

Reforma laboral

El reporte también subrayó la situación del sector financiero y laboral, puntualizando que el riesgo país descendió a 560 puntos básicos, el nivel más bajo en siete años.

Adorni confirmó que “bajó el desempleo” y planteó que el próximo objetivo legislativo es “aprobar la ley de modernización laboral para incorporar a los trabajadores informales”.

En materia agroindustrial, se proyecta una campaña de trigo de 26,8 millones de toneladas, la cual se posicionaría como la producción más importante de los últimos diez años al finalizar la cosecha.

Respecto del sistema crediticio y la administración del Estado, el funcionario destacó que el Banco Nación (BN) alcanzó los 20 mil créditos hipotecarios otorgados. Y lo definió como “un hito que marca el regreso del crédito y del sueño de la casa propia”.

En términos de gestión y transparencia, mencionó la puesta en marcha del portal de Transparencia Tributaria para el control de tasas municipales y la decisión de concesionar Tecnópolis al sector privado, bajo el argumento de que “nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”.

Por último, en el ámbito de las relaciones exteriores, Adorni hizo referencia al encuentro entre Milei y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, señalando que “soplan vientos de libertad” en la región.