Milei califica de "ilegítimo" el gobierno inglés en Malvinas mientras el Reino Unido reafirma su posición

El presidente argentino desconoció la autoridad de Londres sobre las islas y el premier británico prometió una defensa inflexible de su dominio del archipiélago austral

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, apuntó Burnham.

Milei abordó la cuestión de Malvinas durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

El presidente Javier Milei reafirmó este miércoles el envío al Congreso del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional y calificó de “ilegítimo” al gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas . Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham , advirtió que será “implacable” a la hora de defender el domino del archipiélago austral .

“Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar con el Estado ni con privados en nuestro país” , expresó Milei durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo.

También destacó la reasignación de recursos, tras aclarar que “no pone en juego el superávit” , para la creación de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones.

“Desde el anuncio en cadena nacional, abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la cuenca de Malvinas sin nuestra autorización” , precisó.

Al respecto, amplió: “Además, presentamos una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido”.

“Se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo”, resaltó.

Discurso del Presidente Javier Milei en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín". pic.twitter.com/IiMm3Mcojd — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 9, 2026

En ese sentido, el presidente añadió: “Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental y si se preguntaran por qué, es porque esas compañías saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorios soberanos, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa. Nada de esto es casualidad”.

Luego, Milei afirmó que la ley que impulsa “no es de un gobierno ni de un partido”, pidió que no haya “grieta alguna” y enfatizó: “Hoy todos los argentinos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía”.

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Por último, planteó que los dichos deben estar respaldados por hechos y contrapuso que la soberanía se defiende “haciendo crecer la economía de nuestros compatriotas e invirtiendo en la defensa y protección de nuestro suelo y nuestra Patria”.

“Todo esto lo llevaremos adelante a pesar de las quejas de quienes dedicaron años a quitarle relevancia internacional a nuestra Nación. Vinimos a dar vuelta a la página y a reconstruir una Patria próspera, bien defendida y preparada para el futuro, porque sin riqueza no se puede potenciar nuestra defensa y, sin defensa, no es posible proteger nuestra riqueza”, concluyó.

La posición del Reino Unido

En tanto, el primer ministro del Reino Unido afirmó que su gobierno será “implacable” al momento de defender la soberanía sobre las Malvinas.

Burnham compareció ante la Cámara de los Comunes, en su primera alusión a la cuestión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo amenazara con quitarle apoyo en el tema y de que Milei anunciara sanciones a empresas que operan en las islas.

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En una sesión de preguntas parlamentarias y en respuesta a la líder conservadora Kemi Badenoch, el primer ministro repitió la posición que todos los gobiernos británicos, laboristas o conservadores, vienen pronunciando sobre la cuestión desde la gestión de Margaret Thatcher (1982) a la fecha.

“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, apuntó Burnham, en alusión al último referéndum en las islas.

Al respecto, subrayó que “eso nunca cambiará con este gobierno” y lanzó la frase: “Seremos implacables a la hora de defenderlo”.