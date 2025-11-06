Villarruel les respondió a los libertarios que la acusan de traidora: "No robo, laburo mucho"

La tensión entre Victoria Villarruel y Javier Milei sumó un nuevo capítulo cuando la vicepresidenta contestó críticas de los libertarios

Victoria Villarruel les contestó a los libertarios que la acusaron de traicionar a Milei.

La vicepresidente Victoria Villarruel cruzó en redes sociales a los votantes de La Libertad Avanza (LLA) que la acusaron de haber traicionado a Javier Milei. "No robo, laburo mucho y con responsabilidad" , sentenció.

Villarruel publicó en redes sociales que tuvo una reunión con Shea Bradley-Farrell, titular del Instituto Counterpoint para Políticas, Investigación y Educación de Estados Unidos, a quien recibió en el Senado. En ese posteo, la vicepresidenta aprovechó para interactuar con sus seguidores y puso me gusta a comentarios como: “Fuerza Victoria, orgullo de mujer, futura presidente 2027”, “Qué linda mi futura presidente” y “Maravillosa. Victoria Villarruel 2027”.

Sin embargo, también recibió comentarios negativos. Durante varios minutos, se tomó un tiempo de responder algunas publicaciones de usuarios que apoyan la gestión del presidente Javier Milei y que consideran que haberla designado como vice “fue una decepción”.

“Lo importantes es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad y que no he realizado ninguna traición. El resto son chismes de panadería. Ustedes creen que se debe ser servil y no lo soy”, argumentó la funcionaria.

Por otra parte, y para remarcar su distanciamiento con la cúpula del Poder Ejecutivo manifestó que, para entenderlo, “solo hace falta ver las listas llenas de peronistas” que se presentaron en las últimas elecciones legislativas nacionales y agregó: “No están preparados para esta charla”.

Para finalizar, varios de los usuarios mileístas le preguntaron “por qué no se dedicaba a otra cosa”, en vez de continuar en sus funciones como vicepresidenta, y respondió: “Porque en ésta soy muy buena y decente, que es una condición en extinción”, concluyó.