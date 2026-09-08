Diputados: la oposición busca acorralar al gobierno con el endeudamiento familiar y discapacidad

Las bancadas disidentes intentarán reunir quorum para emplazar a las comisiones y fijar fechas de dictamen. La jornada estará acompañada por movilizaciones al Congreso

Diputados sesionará este miércoles para avanzar con dos temas que incomodan al gobierno de Milei.

A instancias de la oposición, la Cámara de Diputados nacional sesionará este miércoles para avanzar con dos temas que inquietan al gobierno de Javier Milei : el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad .

A partir de las 12, la oposición deberá reunir el quorum que habilitará la discusión legislativa . Aunque posteriormente los diputados de las bancadas disidentes tendrán que alcanzar un acuerdo frente a los 50 proyectos que buscan aliviar la situación de aproximadamente 6 millones de argentinos que se encuentran en situación de mora .

Si bien el oficialismo habilitó el debate de ambas iniciativas en comisión, e incluso asumió el compromiso de establecer una fecha límite para la firma de los dictámenes, la oposición siguió adelante con la sesión.

De hecho, la sesión apunta a forzar el tratamiento en comisión de los proyectos ligados al endeudamiento y a discapacidad, como también a ponerles una fecha límite a los dictámenes.

El riesgo para la oposición

De fracasar en ese objetivo, la movida parlamentaria implicaría un alto costo para los bloques que impulsaron la sesión, entre los que se encuentran Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas (PU), la Coalición Cívica (CC), Argentina Federal, Encuentro Federal y el FIT.

Mientras que la oposición encara el desafío de reunir un piso de 129 diputados, las dudas se posan sobre las negociaciones veladas que el oficialismo suele promover con los legisladores considerados dialoguistas para evitar jugadas políticas que van en contra de sus intereses.

Más allá de que la oposición logre reunir quorum y emplazar a las comisiones, luego tendrá que sortear otro escollo: cimentar entre todas las bancadas un acuerdo respecto de la problemática del endeudamiento familiar. Los proyectos presentados al respecto son 50.

Asimismo, el segundo tema a tratar es la prórroga de la emergencia en discapacidad sancionada el año pasado.

Se trata de una iniciativa que el presidente vetó y luego llevó a la Justicia. Si bien la misma vence el 31 de diciembre próximo, en el peronismo presentaron, con el respaldo de otros bloques opositores, un proyecto para prorrogarla un año más con el pretexto de que la Casa Rosada la incumplió.

Movilización al Congreso

Paralelamente, Libres del Sur encabezará una movilización al Congreso de la Nación para que avancen los proyectos de la oposición que contemplan medidas de alivio para las familias endeudadas.

La actividad se suma a otras que la organización social ya encaró contra el gobierno y una empresa de e-commerce.

De acuerdo a fuentes de la agrupación que conduce Silvia Saravia, habrá una movilización al Parlamento a partir del mediodía.

Este lunes, con el objetivo de visibilizar la problemática, Libres del Sur diagramó un boicot de 24 horas a Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito. Y este martes, asistieron a distintas sucursales bancarias del conurbano bonaerense, a las que responsabilizaron por las altas tasas de interés.

A su vez, la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) convocó una concentración frente al Congreso. Desde Santa Fe partirán transportistas y prestadores vinculados a Atraes.