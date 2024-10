El Frente Renovador se sube a la reforma constitucional y define postura de la reelección

El primer paso es que la Legislatura apruebe la declaración de necesidad de reforma constitucional, luego elegir candidatos para constituyentes. “Si hay reforma vamos a competir con candidatos propios en toda la provincia para la constituyente”, agregaron.

Por otro lado, se hizo hincapié en la autonomía municipal: "Debemos exigir una autonomía eficaz y no sólo formal. No hay autonomía real sin un piso constitucionalmente garantizado de recursos. La autonomía tiene que incluir porcentajes coparticipables. Sin recursos para los municipios, no hay autonomía posible".